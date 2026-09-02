Choo Young-woo dan Kim So-hyun Bintangi ‘Between Steps’, Tayang Perdana 5 Oktober

Choo young woo dan kim so hyun (x @soompi)

JawaPos.com – Drama terbaru ‘Between Steps’ yang mempertemukan Choo Young-woo dan Kim So-hyun akhirnya mengumumkan tanggal penayangan perdana.

Berdasarkan laporan Soompi pada 1 September 2026, drama tersebut akan mulai tayang pada 5 Oktober. Menjelang pemutaran perdana, tim produksi juga merilis dua teaser bernuansa romantis yang memperlihatkan chemistry kedua pemeran utama.

‘Between Steps’ merupakan proyek terbaru mendiang sutradara Ahn Pan-seok, yang sebelumnya dikenal lewat drama romantis seperti Something in the Rain, One Spring Night, dan The Midnight Romance in Hagwon.

Ceritanya berpusat pada Park Min-jae, mantan perenang yang kehilangan kaki kanannya akibat penyakit, serta Im Yoo-jin, seorang mahasiswa pascasarjana yang menemukan arah baru dalam hidupnya setelah sebelumnya merasa kehilangan tujuan.

Choo Young-woo memerankan Park Min-jae, seorang mantan atlet yang harus mengubur impiannya menjadi perenang setelah kehilangan kaki kanannya. Ia kemudian menemukan kehidupan baru dengan menekuni bidang robotika sebagai kandidat doktor.

Sementara itu, Kim So-hyun berperan sebagai Im Yoo-jin, mahasiswa yang hampir menyelesaikan studi di bidang tekstil dan pakaian sebelum sebuah kejadian membuatnya tertarik memasuki dunia robotika.

Teaser pertama menghadirkan suasana romantis ketika Park Min-jae dan Im Yoo-jin berjalan berdampingan di tengah hujan sambil berbagi payung.

Percakapan sederhana di antara keduanya memberikan gambaran mengenai hubungan yang perlahan tumbuh. Teaser kedua kemudian memperlihatkan keduanya berada di dalam bus, dengan Im Yoo-jin yang menggoda Min-jae mengenai perasaannya.

Dalam teaser tersebut, Min-jae dengan percaya diri mengakui bahwa dirinya menyukai Yoo-jin. Ketika ditanya apa yang membuatnya tertarik, ia menjawab bahwa Yoo-jin cantik, kemudian menambahkan bahwa perempuan itu juga lucu dan baik.

Interaksi ringan tersebut semakin memperkuat kesan bahwa Between Steps akan menghadirkan kisah cinta yang hangat dan penuh momen menggemaskan.