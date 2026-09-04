Chu Young-woo dan Kim So-hyun Jadi Pasangan dalam Drama Romantis 'Dr. Dating' 

Choo young woo dan kim so hyun (x @allkpop)

JawaPos.com – Chu Young-woo dan Kim So-hyun memperlihatkan kisah cinta penuh warna dalam drama terbaru Dr. Dating. Drama ini mengangkat romansa anak muda yang harus menghadapi berbagai persoalan cinta, pendidikan, dan kehidupan di tengah lingkungan laboratorium penelitian robot.

Dilansir dari Dispatch, tim produksi Dr. Dating merilis foto pembacaan naskah pada 3 September yang memperlihatkan Chu Young-woo, Kim So-hyun, serta para pemeran lainnya.

Drama yang ditulis Min Hyo-jung dan disutradarai Ahn Pan-seok tersebut mengambil latar sebuah laboratorium penelitian robot, tempat para mahasiswa pascasarjana berusaha menyeimbangkan kehidupan pribadi dan ambisi mereka.

Chu Young-woo memerankan Min-jae, seorang mahasiswa doktoral yang memiliki perjalanan hidup tidak mudah. Ia pernah menjadi atlet renang saat SMA, tetapi harus kehilangan salah satu kakinya akibat penyakit.

Pertemuannya dengan dunia robotika kemudian membuka jalan baru dan membuatnya menemukan kembali tujuan hidup.

Sementara itu, Kim So-hyun berperan sebagai Yujin, anggota baru di laboratorium penelitian. Setelah peluangnya melanjutkan pendidikan pascasarjana terhambat menjelang kelulusan dari jurusan desain busana, Yujin berani mengambil keputusan baru yang membawanya ke lingkungan penelitian sekaligus mempertemukannya dengan Min-jae.

Dr. Dating menjadi karya anumerta sutradara Ahn Pan-seok, sosok yang dikenal lewat sejumlah drama melodrama seperti Something in the Rain dan Spring Night.

Penulis Min Hyo-jung, yang sebelumnya menggarap Rooftop Cat dan Full House, akan menghadirkan kisah tentang kegembiraan, kecemasan, konflik, hingga manis-pahitnya cinta yang dekat dengan pengalaman anak muda.