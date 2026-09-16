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Leni Setya Wati
Kamis, 17 September 2026 | 03.07 WIB

Kabar Bahagia! Won Hyun-jun 'Agent Kim Reactivated' dan Lee Su-jin Segera Menikah

won hyun jun (x @soompi) - Image

won hyun jun (x @soompi)

JawaPos.com – Won Hyun-jun bawa kabar bahagia dengan mengumumkan rencana pernikahannya bersama Lee Su-jin.

Bintang Agent Kim Reactivated tersebut membagikan foto pernikahan yang indah melalui Instagram pada 14 September 2026 sekaligus mengungkap bahwa dirinya akan menikah dengan perempuan yang paling ia cintai.

Won Hyun-jun mengungkapkan bahwa ia ingin menyampaikan kabar tersebut terlebih dahulu kepada orang-orang yang selama ini memberikan perhatian dan dukungan kepadanya.

Ia mengatakan telah berjanji untuk menghabiskan sisa hidup bersama sosok yang sangat ia sayangi. Pernikahan keduanya berlangsung pada 4 Oktober 2026.

Lee Su-jin juga menyampaikan kabar bahagia melalui Instagram. Dengan sedikit rasa malu dan gugup, ia mengungkapkan bahwa dirinya akan memulai babak baru bersama orang yang dicintainya.

Ia merasa bersyukur karena memiliki seseorang yang akan berbagi setiap momen dalam kehidupan mendatang dan meminta dukungan untuk awal perjalanan baru mereka.

Menurut laporan Soompi, Won Hyun-jun dan Lee Su-jin sebelumnya pernah bekerja sama dalam serial Disney+ “Hyper Knife” yang dirilis tahun lalu. Keduanya kini membawa hubungan tersebut ke jenjang pernikahan setelah sama-sama membangun karier di dunia akting.

Won Hyun-jun memulai debut aktingnya melalui drama “IRIS” pada 2009 dan kemudian tampil dalam sejumlah proyek seperti Itaewon Class dan Low Life.

Ia juga baru-baru ini mendapat perhatian lewat perannya sebagai Kang Gook Cheol dalam Agent Kim Reactivated. Sementara itu, Lee Su-jin memulai debut pada 2019 lewat The Running Mates dan telah membintangi Delightfully Deceitful serta When the Phone Rings.

Keduanya bersiap membuka lembaran baru sebagai pasangan suami istri. Pengumuman tersebut sekaligus menjadi momen spesial bagi para penggemar yang telah mengikuti perjalanan karier Won Hyun-jun dan Lee Su-jin.

Editor: Hanny Suwindari
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