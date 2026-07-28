So Ji Sub hingga Yoon Kyung Ho Bikin Heboh di Balik Layar 'Agent Kim Reactivated'

JawaPos.com - Menjelang berakhirnya penayangan "Agent Kim Reactivated", SBS kembali memanjakan penggemar dengan merilis video behind the scenes terbaru.

Kali ini, para pemeran utama seperti So Ji Sub, Joo Sang Wook, Choi Dae Hoon, dan Yoon Kyung Ho memperlihatkan suasana syuting yang dipenuhi tawa, membuktikan chemistry mereka tak hanya kuat di layar, tetapi juga di balik kamera.

Dikutip dari soompi, video tersebut menampilkan kontras menarik antara adegan penuh ketegangan dan momen santai saat kamera berhenti merekam.

Meski harus menjalani adegan aksi yang intens, para aktor kerap mencairkan suasana dengan candaan dan tingkah lucu yang membuat seluruh kru ikut tertawa. Kebersamaan mereka menjadi salah satu alasan mengapa proses syuting terasa hangat dan menyenangkan.

So Ji Sub tetap menunjukkan profesionalismenya dengan aktif berdiskusi mengenai koreografi laga, pergerakan kamera, hingga detail adegan bersama para lawan mainnya.

Di sela-sela pengambilan gambar, ia juga terlihat menikmati momen bersama rekan-rekan pemain, menciptakan suasana kerja yang akrab dan penuh kekompakan.

Sementara itu, Choi Dae Hoon kembali mencuri perhatian lewat dedikasinya saat menjalani adegan. Setelah sutradara memberi aba-aba, ia langsung bertransformasi menjadi karakter Seong Han Soo dengan ekspresi serius.

Namun begitu pengambilan gambar selesai, ia kembali bercanda dengan para pemain lain dan anak-anak yang ikut tampil dalam drama tersebut.

Tak kalah menarik, Joo Sang Wook dan Yoon Kyung Ho turut menghadirkan banyak momen menghibur selama proses syuting.