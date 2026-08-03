Selamat, The East Palace dan Agent Kim Reactivated jadi Drama dan Aktor Paling Teratas

Drama The East Palace dan Agent Kim Reactivated . Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com - Memiliki cerita unik, drama Korea The East Palace dan Agent Kim Reactivated berhasil meraih peringkat teratas dalam minggu ini.
Dikutip dari Soompi, Senin (3/8),selama minggu kedua berturut-turut, The East Palace tetap berada di peringkat No. 1 dalam daftar mingguan Good Data Corporation.
Menariknya, perusahaan menentukan peringkat setiap minggu dengan mengumpulkan data dari artikel berita, postingan blog, komunitas online, video.
Mereka juga mengumpulkan data dari media sosial tentang drama yang sedang tayang atau akan segera tayang.
Selain itu, The East Palace kabarnya juga menunjukkan performa yang kuat dalam daftar pemeran drama paling ramai dibicarakan.
Adapun pemeran utama Nam Joo Hyuk dan Roh Yoon Seo masing-masing berada di peringkat No. 2 dan No. 6.
Untuk no. 1 dalam daftar aktor diraih oleh So Ji Sub, bintang dari Drama SBS Agent Kim Reactivated tetap berada di peringkat ke-2 dalam daftar drama minggu ini.
Menariknya, Agent Kim Reactivated meraih empat dari 10 posisi teratas dalam daftar aktor minggu ini, di mana Yoon Kyung Ho berada di urutan ke-5, Joo Sang Wook di no 8, dan Choi Dae Hoon di peringkat ke-9.
Sementara itu, drama Disney+ A Shop for Killers 2 dan bintangnya Lee Dong Wook menyapu posisi ke-3 di kedua daftar tersebut.
Drama tvN Spooky in Love berada di no 4 dalam daftar drama, sementara pemeran utamanya Park Eun Bin dan Yang Se Jong masing-masing naik ke peringkat ke-4 dan ke-7.
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