Diperankan So Ji Sub hingga Choi Dae Hoon, Agent Kim Reactivated Merilis Video di Balik Layar

Pemeran Agent Kim Reactivated. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com – Memiliki alur cerita menarik, drama Korea Agent Kim Reactivated merilis video pembuatan episode 9 dan 10.
Dilansir dari Soompi, Sabtu (1/8), drama yang telah berakhir itu mencuri perhatian dengan video dibalik layar tersebut
Mendapat rating 1, pemerannya Yoon Kyung Ho, membuat suasana di lokasi syuting menjadi meriah dengan improvisasi dan komentarnya yang lucu.
Kemudian di akhir adegan, para kru berterima kasih kepada Son Naeun atas kerja kerasnya selama syuting.
Dengan antusias, ia berbagi, "Sungguh menyenangkan," Yoon Kyung Ho dan Son Naeun sedikit berdansa di antara pengambilan gambar, dan Joo Sang Wook menghadirkan tawa saat ia mencoba bergabung meskipun terikat pada tiang.
So Ji Sub pun menerima pujian bahwa cara dia memukul orang itu keren, ia menjawab, "Saya ingin berhenti memukul orang."
Pemeran lain, Choi Dae Hoon membuat suara tangisan sambil berpura-pura mimisan, penuh tawa di lokasi.
Ketika ditanya berapa kali ia dipukul, Choi Dae Hoon tersenyum dan bercanda menjawab, “Aku tidak dipukul, mimisan itu mulai berdarah setelah aku mengorek hidungku.”
So Ji Sub, Choi Dae Hoon, dan Yoon Kyung Ho menunjukkan energi yang ceria dan menyenangkan saat mereka berkumpul kembali di lokasi syuting untuk syuting bersama.
Choi Dae Hoon dan Yoon Kyung Ho melakukan peregangan untuk bersiap, dan So Ji Sub bercanda bahwa ia hanya perlu meregangkan lehernya hari ini sebagai persiapan untuk dipukul.
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