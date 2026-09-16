Comeback Solo, Minzy 2NE1 Tampil Memukau di Foto Konsep Single Terbaru “Calling”

JawaPos.com – Minzy 2NE1 curi perhatian lewat rangkaian foto konsep terbaru untuk single mendatangnya, “Calling”.

Dalam foto, Minzy menampilkan sisi elegan sekaligus penuh pesona dengan penampilan yang langsung menarik perhatian menjelang perilisan karya solo terbarunya.

Minzy tampil dengan rambut bob pendek berwarna pir yang semakin memperkuat kesan berani pada penampilannya.

Ia juga mengenakan busana dari desainer ternama dengan gaya yang terlihat modern dan berkelas.

Tatapan serta ekspresi Minzy menciptakan atmosfer intens yang membuat foto-foto teaser tersebut terasa semakin dramatis.

Single “Calling” akan dirilis pada 28 September 2026. Lagu tersebut akan hadir dalam tiga track, yakni versi Korea dan bahasa Inggris dari lagu utama “Calling”, serta satu lagu B-side berjudul “We Almost Were”.

Menurut laporan allkpop, perilisan foto konsep terbaru ini menjadi bagian dari rangkaian teaser yang tengah dipersiapkan untuk comeback Minzy.

Kehadiran materi promosi tersebut semakin meningkatkan antusiasme penggemar yang sudah menantikan karya baru dari salah satu member 2NE1 tersebut.

Dengan konsep visual yang kuat dan materi musik yang menghadirkan dua versi bahasa untuk lagu utamanya, “Calling” diprediksi menjadi salah satu rilisan yang menarik perhatian.