Pernah Didatangi Selebriti Pria, Sandara Park 2NE1 Bongkar Kisah di Balik Asrama YG

JawaPos.com - Sandara Park membagikan sejumlah cerita menarik dari masa trainee dan awal debutnya bersama 2NE1.

Cerita tersebut diungkapkan Sandara Park saat menjadi bintang tamu dalam konten YouTube ZIP Daesung.

Dalam kesempatan itu, ia hadir bersama Gong Minzy dan penyanyi Se7en. Saat berbincang, Daesung menanyakan mengenai aturan ketat yang diterapkan YG kepada para trainee termasuk soal penggunaan ponsel.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Sandara Park mengaku bahwa ponselnya sempat disita pada masa awal debutnya.

Menurutnya, hal itu terjadi karena ia menerima tawaran kontrak dari perusahaan lain.

Pengakuan tersebut membuat member BIGBAG terkejut dan penasaran apakah Dara memang menerima banyak tawaran dari agensi lain saat itu.

Dengan jujur, ia mengungkapkan bahwa dirinya memang mendapat cukup banyak tawaran bahkan beberapa di antaranya menawarkan uang muka dalam jumlah besar.

Tak hanya itu, Dara juga membagikan pengalaman lain yang tak kalah mengejutkan selama tinggal di asrama bersama anggota 2NE1.

Ia mengungkapkan bahwa pernah ada seorang selebriti pria yang datang mengunjungi asrama pertama 2NE1 saat grup tersebut masih tinggal di gedung yang sama dengan BIGBANG.