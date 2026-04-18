Ungkap Penyesalan, Park Bom Tulis Surat Permintaan Maaf untuk Member 2NE1 dan Publik

JawaPos.com - Park Bom kembali menjadi sorotan setelah mengunggah surat yang berisi tulisan tangan penuh penyesalan.

Melalui media sosialnya pada 17 April 2026 KST, surat tersebut ditujukan kepada publik sekaligus rekan satu grupnya di 2NE1.

Dalam tulisannya, Park Bom membuka dengan memperkenalkan dirinya sebagai penyanyi dan menceritakan perjalanan awal karirnya.

Ia juga secara khusus menyampaikan rasa sayangnya kepada para member dengan menggambarkan kelebihan mereka masing-masing.

Kemudian di bagian akhir surat, makae 2NEI1 menyinggung kontroversi yang sempat terjadi sebelumnya terkait tuduhan penggunaan narkoba.

Ia secara jujur meminta publik untuk mengabaikan kejadian tersebut tanpa memberikan penjelasan panjang lebar.

"Sejujurnya, tentang tuduhan narkoba yang saya buat sebelumnya, saya berharap kalian semua akan mengabaikan kejadian itu..." tulisnya dengan perasaan penyesalan yang dikutip dari Allkpop.

Seperti diketahui, sebelumnya Park Bom sempat menuduh Sandara Park terlibat penggunaan narkoba ilegal yang kemudian langsung dibantah oleh pihak Dara.

Pernyataan tersebut sempat menimbulkan kontroversi besar di kalangan penggemar dan publik.

Menanggapi tuduhan yang dilontarkan terhadap Dara, agensi Bom memberikan pernyataan bahwa sang artis sedang dalam kondisi yang tidak baik.

"Ini terjadi karena kesehatan emosionalnya tidak stabil," terang agensi yang kemudian tuduhan tersebut ditarik kembali oleh Park Bom.