Sandara Park Ungkap Pernah Jalani Hubungan Tanpa Bertemu, Kisah Asmaranya Bikin Kaget

sandara park (x @soompi)

JawaPos.com – Sandara Park membuat pengakuan yang mengejutkan penggemar mengenai kehidupan asmara saat menjadi bintang tamu di YouTube 'Ibman Yeolmyeon'.

Dalam video berjudul "Non-face-to-face Relationship I've Never Heard Of | EP.23 mantan anggota 2NE1 itu juga berbicara terbuka tentang tipe pria idaman hingga pengalaman menjalani hubungan yang tak biasa.

Dilansir dari The Chosun, Lee Yong Jin menanyakan kabar yang menyebut Sandara hanya menyukai pria yang lebih muda.

Menanggapi hal tersebut, Sandara menjelaskan bahwa pria yang lebih muda memang memiliki pesona tersendiri karena terlihat menggemaskan sekaligus mampu memberikan rasa aman.

Meski begitu, ia menegaskan bahwa dirinya juga tertarik pada pria yang lebih tua selama memiliki sisi ceria dan kekanak-kanakan.

Bahkan, ia mengaku pernah mengidolakan Eun Ji Won sebagai tipe pria idealnya.

Saat ditanya apakah pernah menjalin hubungan dengan sesama selebritas, Sandara menjawab dengan santai bahwa dirinya memang pernah.

Namun, demi menghindari rumor kencan, ia memilih cara yang tidak biasa dalam menjalani hubungan. Pengakuan tersebut langsung memancing rasa penasaran Lee Yong Jin dan kru di lokasi.

Kemudian Sandra mengungkap bahwa sebagian besar hubungannya berlangsung tanpa benar-benar sering bertemu.

Mereka lebih banyak berkomunikasi melalui pesan singkat daripada menghabiskan waktu bersama secara langsung.

Menurutnya, hubungan semacam itu biasanya hanya bertahan beberapa bulan karena pada akhirnya pihak pria tidak mampu mempertahankannya.

Lee Yong Jin bertanya bagaimana hubungan seperti itu bisa disebut berpacaran.

Sandara menjelaskan bahwa mereka sempat sepakat menjadikan hari tertentu sebagai awal hubungan, tetapi selama berpacaran mereka hanya bertemu satu atau dua kali, bahkan terkadang hanya berada di tempat yang sama dari kejauhan.

Pengakuan jujur tersebut sukses mengundang tawa sekaligus membuat para penggemar semakin penasaran dengan kisah cinta Sandara Park yang selama ini dikenal sangat tertutup.

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