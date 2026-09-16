Film Laut Bercerita: Reza Rahadian Jadi Biru Laut dalam Kisah Penuh Kehilangan

JawaPos.com - Film Laut Bercerita memasuki babak baru menuju penayangannya di bioskop Tanah Air. Trailer dan poster resmi film yang diadaptasi dari novel bestseller karya Leila S. Chudori tersebut telah resmi dirilis beberapa waktu lalu.

Disutradarai Yosep Anggi Noen, film ini membawa kisah tentang perjuangan, persahabatan, cinta, keluarga, hingga kehilangan melalui cerita Biru Laut dan orang-orang terdekatnya.

Film ini menampilkan kehidupan Biru Laut (diperankan Reza Rahadian), seorang mahasiswa di Yogyakarta pada akhir 1990-an. Ia gelisah terhadap situasi di sekitarnya. Hal itu membuat Laut bergabung dengan kelompok studi Winatra bersama Daniel, Alex, Sunu, dan sejumlah sahabatnya.

Mereka kemudian terlibat dalam berbagai gerakan memperjuangkan kebebasan berekspresi. Perjuangan tersebut berlangsung ketika tiga mahasiswa lain harus berhadapan dengan proses hukum karena membaca dan mengedarkan buku yang dilarang.

Aktivitas kelompok Winatra semakin berkembang ketika mereka mulai mendampingi persoalan yang dihadapi para petani. Namun, situasi berubah ketika Laut dan sejumlah anggota kelompok tersebut tiba-tiba menghilang.

Tidak Ada Kabar Mengenai Keberadaan Mereka Peristiwa itu kemudian menjadi awal dari pencarian panjang yang dilakukan keluarga dan sahabat Laut. Bapak, Ibu, serta sang adik, Asmara Jati, berusaha menemukan jawaban tentang keberadaan mereka yang hilang.

Yunita Siregar memerankan Asmara Jati, sosok yang berada di tengah pergulatan keluarga untuk menghadapi kehilangan sekaligus mempertahankan harapan.

Dalam film ini, kehilangan tidak hanya digambarkan sebagai kesedihan personal. Pencarian keluarga menjadi bagian penting dari cerita tentang bagaimana seseorang terus mengingat mereka yang tidak pernah kembali.