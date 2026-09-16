Film Laut Bercerita Lakukan World Premiere di Busan International Film Festival 2026

JawaPos.com - Film Laut Bercerita akan melakukan penayangan perdana dunia atau world premiere di Busan International Film Festival (BIFF) 2026. Film garapan sutradara Yosep Anggi Noen tersebut masuk dalam jajaran Main Competition yang akan berlangsung pada 6-15 Oktober 2026 di Korea Selatan.

Kehadiran di BIFF menjadi salah satu tahapan penting sebelum film yang diadaptasi dari novel bestseller karya Leila S. Chudori menyapa para penonton bioskop di Tanah Air.

Film Laut Bercerita dijadwalkan tayang secara komersial di Indonesia mulai 29 Oktober 2026. Sebelum itu, film ini terlebih dahulu diperkenalkan kepada penonton internasional melalui salah satu festival film besar di Asia.

Film ini mengangkat kisah Biru Laut, mahasiswa di Yogyakarta pada penghujung 1990-an yang diperankan Reza Rahadian. Di tengah situasi sosial dan politik yang penuh gejolak, Laut bergabung dengan kelompok studi Winatra bersama Daniel, Alex, Sunu, dan sejumlah sahabatnya.

Kelompok tersebut kemudian terlibat dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan perjuangan untuk mendapatkan kebebasan berekspresi. Mereka juga bersinggungan dengan persoalan masyarakat, termasuk mendampingi para petani yang menghadapi masalah.

Perjalanan Laut dan kawan-kawannya semakin rumit setelah aktivitas mereka berujung pada penangkapan dan hilangnya sejumlah anggota kelompok. Sejak saat itu, cerita tidak hanya mengikuti perjuangan para mahasiswa, tetapi juga kehidupan keluarga yang harus menghadapi ketidakpastian.

Kisah Kehilangan dari Sudut Pandang Keluarga Hilangnya Biru Laut menjadi titik penting dalam cerita. Keluarga dan orang-orang terdekatnya harus menjalani pencarian panjang tanpa kepastian mengenai keberadaannya.

Asmara Jati, adik Laut yang diperankan Yunita Siregar, menjadi salah satu karakter penting dalam sisi cerita tersebut. Bersama orang tuanya, Asmara berusaha memahami kehilangan sekaligus mempertahankan ingatan tentang kakaknya.