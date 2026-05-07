Dibintangi Reza Rahadian hingga Raihaanun, Film Semua Akan Baik-Baik Saja Sajikan Drama Hangat Keluarga

Film Semua Akan Baik-Baik Saja. (istimewa)
JawaPos.com - Setelah sukses mencetak box office lewat dua film horornya, Lembayung dan Sukma, Baim Wong kembali menantang diri untuk menyajikan kisah hangat lewat drama keluarga terbaru berjudul Semua Akan Baik-Baik Saja.
Film ini dibintangi sejumlah aktor dan aktris kenamaan Tanah Air yaitu Reza Rahadian, Christine Hakim, Raihaanun, Teuku Rifnu Wikana, Ari Irham, Aquene Djorghi, dan Malika Shaquena.
Selain itu, film ini juga turut diperkuat oleh Happy Salma, Asri Welas, Chew Kin Wah, Aimee Saras, Erick Estrada, Amanda Soekasah, Janna Soekasah, Muzakki Ramdhan, Nagra Pakusadewo, Rebecca Tamara, Kenzo Eldrago Wong, Kiano Tiger Wong, serta Ade Rai.
Film Semua Akan Baik-Baik Saja dijanjikan akan mengaduk emosi para penonton dengan dinamika keluarga yang bakal relate dengan kehidupan banyak orang.
"Ini adalah cerita tentang manusia yang mengalami pergulatan batinnya masing-masing. Sebuah cerita tentang keluarga, tentang seorang ibu dengan anak-anaknya yang punya punya luka batinnya sendiri-sendiri, dan menemukan satu titik bersama," kata Baim Wong selaku sutradara.
"Apa pun yang kita lewati dalam hidup, semua akan sampai pada satu titik di mana kita bisa bilang bahwa semua akan baik-baik aja pada waktunya," imbuh mantan suami Paula Verhoeven itu.
Di film ini, Baim Wong juga terlibat dalam penulisan naskah skenario bersama penulis naskah Oka Aurora. Kolaborasi keduanya menghasilkan cerita kuat, drama natural, dan berbagai lapisan komedi yang tidak terduga.
Sentuhan komedi dalam film ini menjadi refleksi terhadap kehidupan di dunia nyata, bahwa terkadang kita juga harus tetap tertawa dalam menghadapi berbagai masalah. Selalu ada sisi positif yang bisa dirayakan dari setiap kekurangan.
"Setiap keluarga yang banyak anggotanya, pasti ada salah satu yang complicated. Tapi ada satu satu yang bisa mengubah hidup seseorang," kata Reza Rahadian.
