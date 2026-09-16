Kabar Gembira! RIIZE Siapkan Dua Comeback hingga Album Penuh “EMOTIION”

JawaPos.com – RIIZE bawa kabar bahagia untuk para penggemar di tengah perayaan ulang tahun debut mereka. Grup band dari SM Entertainment tersebut mengumumkan rencana untuk melakukan dua comeback, masing-masing pada Oktober 2026 dan musim semi 2027.

Pengumuman ini disampaikan secara mengejutkan di hadapan penggemar dalam acara fan meeting terbaru mereka.

Rencana tersebut diumumkan pada malam pertama fan meeting ulang tahun ketiga RIIZE, “Ch. RIIZE : ON AIR”, yang digelar di INSPIRE Arena, Incheon, pada 12 September.

Para member mengungkap bahwa mereka akan kembali menyapa penggemar dengan karya musik baru dalam waktu dekat, sekaligus menyiapkan proyek yang lebih besar untuk tahun depan.

Comeback pertama RIIZE akan berlangsung pada 26 Oktober 2026 melalui sebuah digital single terbaru.

Meski detail mengenai judul lagu dan konsep masih belum diungkap, pengumuman ini tentu menjadi kabar yang dinantikan mengingat jarak waktu menuju perilisan sudah semakin dekat.

Sementara itu, menurut laporan Soompi, RIIZE juga telah mengonfirmasi rencana perilisan album full-length kedua mereka yang bertajuk “EMOTIION”.

Album tersebut dijadwalkan hadir pada musim semi 2027, meski tanggal perilisan serta informasi mengenai daftar lagu dan konsepnya masih akan diumumkan kemudian.

Dengan dua proyek besar yang telah disiapkan, RIIZE tampaknya akan menjalani periode yang cukup padat hingga tahun depan.