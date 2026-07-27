Wonbin RIIZE Tampil Memukau di Sampul Marie Claire Korea Summer 2026 Bersama Bvlgari

wonbin riize (x @riize_archives)
JawaPos.com – Wonbin RIIZE, membuktikan pesonanya di dunia fashion dengan menghiasi sampul majalah Marie Claire Korea Summer 2026.
Dalam pemotretan yang berkolaborasi dengan rumah perhiasan mewah Bvlgari, ia tampil memancarkan karisma elegan sekaligus memperlihatkan sisi dewasa yang semakin menonjol.
Dilansir dari allkpop, foto yang dirilis memperlihatkan Wonbin mengenakan koleksi ikonis B.zero1 dari Bvlgari.
Perpaduan antara perhiasan mewah dan gaya minimalis berhasil menciptakan visual yang modern sekaligus berkelas, membuat setiap potret menampilkan pesona khas sang idol yang begitu memikat.
Marie Claire Korea juga memberikan makna khusus di balik konsep pemotretan tersebut.
Terinspirasi dari karakter hanja pada nama Wonbin yang berarti "pertama" dan "bersinar", majalah itu menggambarkan dirinya sebagai sosok yang terus melangkah penuh keyakinan menuju masa depan yang semakin gemilang.
Konsep tersebut dinilai selaras dengan perjalanan karier Wonbin bersama RIIZE yang terus menunjukkan perkembangan pesat.
Tak hanya menghadirkan tiga sampul eksklusif, Marie Claire Korea mengungkapkan bahwa masih akan ada beberapa konten digital serta foto tambahan dari sesi pemotretan ini.
Kehadiran materi eksklusif tersebut dipastikan semakin memanjakan para penggemar yang ingin melihat sisi berbeda dari Wonbin di luar aktivitasnya sebagai idol.
Edisi Summer 2026 Marie Claire Korea yang menampilkan Wonbin dijadwalkan tersedia melalui berbagai toko buku daring maupun luring.
Antusiasme penggemar pun langsung terlihat sejak pengumuman sampul dirilis, dengan banyak yang memuji perpaduan visual Wonbin dan koleksi Bvlgari yang dinilai menghasilkan salah satu pemotretan fashion paling berkesan tahun ini.
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