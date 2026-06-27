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Aulia Ramadhani
Minggu, 28 Juni 2026 | 03.00 WIB

Karya Terbaru Milik RIIZE ‘Do Your Dance’ Raih Kemenangan Kedua di Acara Music Bank

RIIZE. (Soompi) - Image

RIIZE. (Soompi)

JawaPos.com –  Sukses dan gemilang di dunia music Korea, boygrup RIIZE telah memenangkan trofi acara musik kedua mereka dengan karyanya, Do your dance.

Dikutip dari laman Soompi, Sabtu (27/6), meski Music Bank tidak menayangkan episode baru pada 26 Juni, tetapi acara musik tersebut tetap mengumumkan pemenang minggu ini di situs web resminya.

Kali ini, boygrup RIIZE meraih kemenangan dengan total 15.059 poin di Music Bank K-Chart dari 15 hingga 21 Juni.

Di sisi lain, karya VIRAL milik BOYNEXTDOOR berada di posisi kedua dengan skor 6.028, menarik perhatian penggemar.

Disukai penggemarnya yaitu COER, lagu dengan nada semangat ‘REDRED’ milik CORTIS berada di peringkat ketiga dengan skor 3.410.

RIIZE menjadi boy group K-pop tercepat dalam sejarah yang menggelar konser di Tokyo Dome setelah debut mereka.

Konser mereka di lokasi tersebut juga dalam rangka merayakan sekitar dua tahun lima bulan sejak debut mereka pada September 2023.

Grup ini merupakan singkatan dari RISE&REALIZE, sebuah boygrup Korea Selatan beranggotakan tujuh orang di bawah naungan agensi SM Entertainment.

Editor: Novia Tri Astuti
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