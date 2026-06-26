Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Sabtu, 27 Juni 2026 | 03.49 WIB

RIIZE Cetak Kemenangan Gemilang di Music Bank, "Do Your Dance" Antar Pulang Trofi Juara

Ilustrasi gambar dari x @liveshowupdates
Ilustrasi gambar dari x @liveshowupdate
 
JawaPos.com - RIIZE kembali membuktikan dominasinya di industri K-pop dengan meraih kemenangan bergengsi di Music Bank.
 
Lewat lagu utama "Do Your Dance", grup besutan SM Entertainment ini sukses mengamankan trofi juara setelah unggul dalam berbagai aspek penilaian, mulai dari penjualan album, performa digital, voting penggemar, hingga aktivitas di media sosial.
 
Prestasi ini menjadi bukti bahwa comeback RIIZE mendapat sambutan luar biasa dari penggemar di seluruh dunia.
 
Sejak perilisan mini album terbaru mereka, antusiasme publik terus meningkat, dengan "Do Your Dance" mencuri perhatian berkat konsep segar, koreografi enerjik, dan penampilan panggung yang memukau.
 
Kemenangan di Music Bank semakin mempertegas posisi RIIZE sebagai salah satu boy group generasi baru yang tengah berada di puncak popularitas.
 
Dukungan fanbase yang solid serta pencapaian impresif di berbagai platform musik menjadi modal kuat bagi mereka untuk terus mencetak prestasi selama masa promosi.
 
Di atas panggung, para member RIIZE menyampaikan rasa syukur atas cinta dan dukungan yang tak henti mengalir dari para penggemar.
 
Momen penuh haru tersebut pun langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial, dengan ribuan ucapan selamat membanjiri berbagai platform.
 
Trofi Music Bank ini menjadi pencapaian penting bagi RIIZE sekaligus menambah deretan prestasi yang mereka raih di era promosi "Do Your Dance", memperlihatkan bahwa popularitas grup ini terus melesat di kancah musik Korea maupun internasional.
 
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Album Kedua RIIZE 'II' Raih Penjualan Tertinggi di Hanteo, Catat Rekor Baru - Image
Music & Movie

Album Kedua RIIZE 'II' Raih Penjualan Tertinggi di Hanteo, Catat Rekor Baru

Rabu, 24 Juni 2026 | 02.03 WIB

Sama-sama Lolos SM, Kisah Audisi Wonbin dan Sungchan RIIZE Ternyata Bertolak Belakang - Image
Entertainment

Sama-sama Lolos SM, Kisah Audisi Wonbin dan Sungchan RIIZE Ternyata Bertolak Belakang

Selasa, 23 Juni 2026 | 22.45 WIB

Hanya di Minggu Pertama, Album ‘II’ Karya RIIZE jadi Album Keempat yang Terjual 1 Juta Kopi - Image
Music & Movie

Hanya di Minggu Pertama, Album ‘II’ Karya RIIZE jadi Album Keempat yang Terjual 1 Juta Kopi

Sabtu, 20 Juni 2026 | 15.53 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang - Image
1

Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang

2

Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati

3

Prediksi Skor Turki vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: The Stars & Stripes Berburu Rekor Sempurna di Fase Grup

4

Prediksi Skor Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Incar Tiket 32 Besar di Laga Penentuan

5

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar

6

Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar

7

Profil Wakil Ketua BEM UI Fathimah Azzahra yang Konsisten Mengkritik Program MBG

8

Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai

9

Prediksi Skor Curacao vs Pantai di Piala Dunia 2026: Misi Les Éléphants Menang demi Tiket 32 Besar

10

Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore