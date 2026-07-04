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Aulia Ramadhani
Sabtu, 4 Juli 2026 | 20.50 WIB

Bertajuk 99 Degrees, Jaehyun NCT akan Merilis Single Solo Baru, Intip Tanggalnya

Jaehyun NCT. (Soompi) - Image

Jaehyun NCT. (Soompi)

JawaPos.com - Memiliki visual menawan, Jaehyun anggota grup Korea NCT kabarnya akan memberikan hadiah berupa single baru kepada para penggemarnya.

Dikutip dari Soompi, Sabtu (4/7), dengan suara emasnya, ia mampu memikat penggemarnya di seluruh belahan dunia.

Penyanyi yang baru saja menjalani fanmeet di Jakarta beberapa waktu lalu itu juga siap memberikan karya-karya indah.

Pada tanggal 3 Juli pukul 12 pagi KST, sebuah teaser dirilis yang mengumumkan perilisan ‘99 Degrees’ karya Jaehyun.

Judul tersebut menjadi sebuah lagu solo yang pertama kali diperkenalkan di acara fan-con solonya ‘Mono.’

Jaehyun dikenal sebagai penyanyi serta anggota dari boygrup besutan agensi ternama SM Entertainment, NCT.

Karya solonya juga memikat penggemar dan dikenal luas seperti Dandelion, Unconditional, Smoke, Compeletely.

Ia juga mengcover lagu milik Lauv berjudul I Like Me Better 6 tahun lalu, dan ditonton sebanyak 110 juta di YouTuber.

Editor: Novia Tri Astuti
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