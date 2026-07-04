Bertajuk 99 Degrees, Jaehyun NCT akan Merilis Single Solo Baru, Intip Tanggalnya

JawaPos.com - Memiliki visual menawan, Jaehyun anggota grup Korea NCT kabarnya akan memberikan hadiah berupa single baru kepada para penggemarnya.

Dikutip dari Soompi, Sabtu (4/7), dengan suara emasnya, ia mampu memikat penggemarnya di seluruh belahan dunia.

Penyanyi yang baru saja menjalani fanmeet di Jakarta beberapa waktu lalu itu juga siap memberikan karya-karya indah.

Pada tanggal 3 Juli pukul 12 pagi KST, sebuah teaser dirilis yang mengumumkan perilisan ‘99 Degrees’ karya Jaehyun.

Judul tersebut menjadi sebuah lagu solo yang pertama kali diperkenalkan di acara fan-con solonya ‘Mono.’

Jaehyun dikenal sebagai penyanyi serta anggota dari boygrup besutan agensi ternama SM Entertainment, NCT.

Karya solonya juga memikat penggemar dan dikenal luas seperti Dandelion, Unconditional, Smoke, Compeletely.