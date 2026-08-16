BIGBANG Rilis Trailer ‘XX: COSMOS’, Sambut Tur Dunia dan Single Baru ‘BiiiG’ 

bigbang (x @YG_GlobalVip)

JawaPos.com – Setelah dua dekade menjadi bagian penting dari perjalanan K-pop, BIGBANG bersiap membuka babak baru bersama para penggemarnya.

Mengutip laporan Dispatch, YG Entertainment merilis trailer untuk BIGBANG 2026-2027 World Tour “XX: COSMOS” melalui media sosial.

Video tersebut merangkum perjalanan BIGBANG selama 20 tahun sekaligus menjadi tanda dimulainya petualangan baru G-Dragon, Taeyang, dan Daesung.

Trailer dibuka dengan ledakan kosmik yang mengingatkan pada fenomena Big Bang. Ketiga member kemudian terlihat berjalan di tengah semesta yang seolah tidak memiliki ujung, diselingi visual ledakan besar dan kembang api yang menerangi arena konser.

Menurut laporan Dispatch, lagu debut “La La La” digunakan sebagai musik latar, menciptakan jembatan antara masa lalu BIGBANG, kondisi mereka saat ini, dan perjalanan dunia yang segera dimulai.

Nuansa nostalgia semakin kuat ketika cahaya kuning dari light stick VIP memenuhi ruang konser.

Dalam trailer tersebut, para member juga terlihat mengangkat kartu bertuliskan “XX”, simbol angka 20 yang menjadi representasi perjalanan dua dekade BIGBANG.

Mengutip Dispatch, visual tersebut menggambarkan semesta yang terus berkembang bersama cahaya dan suara sorakan penggemar, seolah menandai bahwa perjalanan BIGBANG dan VIP masih terus berlanjut.

Tur dunia “XX: COSMOS” akan dimulai di Goyang pada 21 Agustus 2026. BIGBANG dijadwalkan menggelar total 33 pertunjukan di 19 kota yang tersebar di berbagai kawasan, termasuk Amerika Utara, Eropa, Oseania, dan Asia.

Rangkaian konser tersebut menjadi bagian dari perayaan anniversary ke-20 sekaligus kesempatan bagi BIGBANG untuk kembali bertemu langsung dengan penggemar di berbagai negara.

Perayaan 20 tahun BIGBANG juga semakin lengkap dengan kehadiran musik baru. Pada 19 Agustus 2026, mereka akan merilis single digital “BiiiG”, sekitar empat tahun empat bulan setelah “Still Life” pada April 2022.

Judul lagu tersebut terinspirasi dari kata “BIG” yang berarti besar atau luar biasa, dengan tambahan huruf “i” yang memberikan sentuhan baru pada identitas BIGBANG.

Dengan perpaduan nostalgia, musik baru, dan tur berskala global, “XX: COSMOS” menjadi lebih dari sekadar rangkaian konser.

Tur ini menjadi perayaan perjalanan BIGBANG selama 20 tahun sekaligus pintu menuju fase baru.

Setelah menyatukan masa lalu dan masa kini melalui trailer, BIGBANG kini siap membawa kisah mereka ke panggung dunia bersama VIP.