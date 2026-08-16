Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Senin, 17 Agustus 2026 | 01.54 WIB

BIGBANG Rilis Trailer ‘XX: COSMOS’, Sambut Tur Dunia dan Single Baru ‘BiiiG’ 

bigbang (x @YG_GlobalVip)

 

JawaPos.com – Setelah dua dekade menjadi bagian penting dari perjalanan K-pop, BIGBANG bersiap membuka babak baru bersama para penggemarnya.
 
Mengutip laporan Dispatch, YG Entertainment merilis trailer untuk BIGBANG 2026-2027 World Tour “XX: COSMOS” melalui media sosial.
 
Video tersebut merangkum perjalanan BIGBANG selama 20 tahun sekaligus menjadi tanda dimulainya petualangan baru G-Dragon, Taeyang, dan Daesung.
 
Trailer dibuka dengan ledakan kosmik yang mengingatkan pada fenomena Big Bang. Ketiga member kemudian terlihat berjalan di tengah semesta yang seolah tidak memiliki ujung, diselingi visual ledakan besar dan kembang api yang menerangi arena konser.
 
Menurut laporan Dispatch, lagu debut “La La La” digunakan sebagai musik latar, menciptakan jembatan antara masa lalu BIGBANG, kondisi mereka saat ini, dan perjalanan dunia yang segera dimulai.
 
Nuansa nostalgia semakin kuat ketika cahaya kuning dari light stick VIP memenuhi ruang konser. 
 
Dalam trailer tersebut, para member juga terlihat mengangkat kartu bertuliskan “XX”, simbol angka 20 yang menjadi representasi perjalanan dua dekade BIGBANG.
 
Mengutip Dispatch, visual tersebut menggambarkan semesta yang terus berkembang bersama cahaya dan suara sorakan penggemar, seolah menandai bahwa perjalanan BIGBANG dan VIP masih terus berlanjut.
 
Tur dunia “XX: COSMOS” akan dimulai di Goyang pada 21 Agustus 2026. BIGBANG dijadwalkan menggelar total 33 pertunjukan di 19 kota yang tersebar di berbagai kawasan, termasuk Amerika Utara, Eropa, Oseania, dan Asia.
 
Rangkaian konser tersebut menjadi bagian dari perayaan anniversary ke-20 sekaligus kesempatan bagi BIGBANG untuk kembali bertemu langsung dengan penggemar di berbagai negara.
 
Perayaan 20 tahun BIGBANG juga semakin lengkap dengan kehadiran musik baru. Pada 19 Agustus 2026, mereka akan merilis single digital “BiiiG”, sekitar empat tahun empat bulan setelah “Still Life” pada April 2022.
 
Judul lagu tersebut terinspirasi dari kata “BIG” yang berarti besar atau luar biasa, dengan tambahan huruf “i” yang memberikan sentuhan baru pada identitas BIGBANG.
 
Dengan perpaduan nostalgia, musik baru, dan tur berskala global, “XX: COSMOS” menjadi lebih dari sekadar rangkaian konser.
 
Tur ini menjadi perayaan perjalanan BIGBANG selama 20 tahun sekaligus pintu menuju fase baru.
 
Setelah menyatukan masa lalu dan masa kini melalui trailer, BIGBANG kini siap membawa kisah mereka ke panggung dunia bersama VIP.
 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Rayakan Anniversary ke-20, BIGBANG Luncurkan World Tour Spektakuler 'XX : COSMOS'  - Image
Music & Movie

Rayakan Anniversary ke-20, BIGBANG Luncurkan World Tour Spektakuler 'XX : COSMOS' 

Kamis, 16 Juli 2026 | 04.11 WIB

Bertajuk 99 Degrees, Jaehyun NCT akan Merilis Single Solo Baru, Intip Tanggalnya - Image
Entertainment

Bertajuk 99 Degrees, Jaehyun NCT akan Merilis Single Solo Baru, Intip Tanggalnya

Sabtu, 4 Juli 2026 | 20.50 WIB

Dua Penyanyi Pemenang AMI Awards Berkolaborasi Rilis Lagu Anak, Bersinar Bersama - Image
Music & Movie

Dua Penyanyi Pemenang AMI Awards Berkolaborasi Rilis Lagu Anak, Bersinar Bersama

Selasa, 28 April 2026 | 00.44 WIB

Terpopuler

Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan - Image
1

Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan

2

Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan

3

Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026

4

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Pembangunan Gereja di Citraland Surabaya Ditolak Warga, Ternyata karena salah soal Perizinannya

9

Jadwal Siaran Langsung Sabah FC vs Persib Bandung di Dewata Challenge Series 2026: Live di Indosiar

10

5 Weton Aras Kembang yang Bisa Memikat Lawan Jenis karena Kharismatik danMempesona Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore