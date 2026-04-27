Dua Penyanyi Pemenang AMI Awards Berkolaborasi Rilis Lagu Anak, Bersinar Bersama

JawaPos.com - Dua talenta muda peraih penghargaan Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards, Mazaya Amania dan Prince Poetiray, hadir dengan gebrakan baru. Keduanya berkolaborasi merilis single baru berjudul Bersinar Bersama.

Untuk diketahui, Mazaya Amania adalah penyanyi peraih penghargaan kategori Artis Solo Anak-anak Terbaik di ajang pemberian penghargaan Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2024 lewat lagu Ayam Piyik.

Sedangkan Prince Poetiray sukses meraih penghargaan untuk kategori Pendatang Baru Terbaik Terbaik dalam gelaran Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2025 berkat lagu Selalu Ada di Nadimu.

Lagu Bersinar Bersama didedikasikan untuk anak-anak Indonesia setelah mereka melihat tren lagu-lagu anak mulai jarang diproduksi. Akibatnya, anak-anak banyak yang terkontaminasi dengan lagu-lagu dewasa padahal lagu-lagu tersebut kurang sesuai dengan perkembangan usia mereka.

Lagu ini hadir bukan sekadar melodi ceria, melainkan sebuah anthem afirmasi positif untuk membangun kepercayaan diri bagi generasi Alpha.

Mazaya mengatakan, lagu Bersinar Bersama memiliki pesan positif tentang anti-insecure. Ini sebagai upaya nyata untuk menghadirkan kembali musik yang sesuai dengan usia dan tumbuh kembang anak Indonesia.

"Kalau teman-teman malu tidak percaya diri, akan rugi, akan kehilangan kesempatan. Kita harus berani dan pede untuk berhasil," ujar Mazaya Amania penuh semangat.

Mazaya menaruh harapan lagu Bersinar Bersama tidak hanya dinyanyikan oleh anak-anak, namun juga diamalkan oleh mereka dalam kehidupan sehari-hari.