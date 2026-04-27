Dua Penyanyi Pemenang AMI Awards Berkolaborasi Rilis Lagu Anak, Bersinar Bersama

Dua penyanyi pemenang AMI Awards Mazaya Amania dan Prince Poetiray. (istimewa)
JawaPos.com - Dua talenta muda peraih penghargaan Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards, Mazaya Amania dan Prince Poetiray, hadir dengan gebrakan baru. Keduanya berkolaborasi merilis single baru berjudul Bersinar Bersama.
Untuk diketahui, Mazaya Amania adalah penyanyi peraih penghargaan kategori Artis Solo Anak-anak Terbaik di ajang pemberian penghargaan Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2024 lewat lagu Ayam Piyik.
Sedangkan Prince Poetiray sukses meraih penghargaan untuk kategori Pendatang Baru Terbaik Terbaik dalam gelaran Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2025 berkat lagu Selalu Ada di Nadimu.
Lagu Bersinar Bersama didedikasikan untuk anak-anak Indonesia setelah mereka melihat tren lagu-lagu anak mulai jarang diproduksi. Akibatnya, anak-anak banyak yang terkontaminasi dengan lagu-lagu dewasa padahal lagu-lagu tersebut kurang sesuai dengan perkembangan usia mereka.
Lagu ini hadir bukan sekadar melodi ceria, melainkan sebuah anthem afirmasi positif untuk membangun kepercayaan diri bagi generasi Alpha.
Mazaya mengatakan, lagu Bersinar Bersama memiliki pesan positif tentang anti-insecure. Ini sebagai upaya nyata untuk menghadirkan kembali musik yang sesuai dengan usia dan tumbuh kembang anak Indonesia.
"Kalau teman-teman malu tidak percaya diri, akan rugi, akan kehilangan kesempatan. Kita harus berani dan pede untuk berhasil," ujar Mazaya Amania penuh semangat.
Mazaya menaruh harapan lagu Bersinar Bersama tidak hanya dinyanyikan oleh anak-anak, namun juga diamalkan oleh mereka dalam kehidupan sehari-hari.
"Lirik lagu ini seperti mantra agar menjadi lebih baik," ujarnya lebih lanjut.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!