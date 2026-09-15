IU Rilis Lagu Bertajuk 'Unknown Planet' yang Diduga Ungkap Perasaannya Usai Putus dari Lee Jong Suk

JawaPos.com – Lagu baru IU berjudul “Unknown Planet” memicu spekulasi penggemar karena liriknya yang dianggap sangat personal dan diduga mencerminkan perasaannya setelah berpisah dari Lee Jong Suk.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Selasa (15/9), Lagu tersebut mengisahkan perjalanan hubungan dari pertemuan pertama, tumbuhnya rasa cinta, hingga keputusan untuk meninggalkan berbagai kenangan yang pernah dibangun bersama.

Spekulasi semakin kuat setelah IU dan Lee Jong Suk dikonfirmasi mengakhiri hubungan mereka yang telah berlangsung selama empat tahun pada Juli lalu.

Dalam lirik “Unknown Planet”, IU menggambarkan sejumlah kenangan dalam sebuah hubungan, mulai dari percakapan pertama, ciuman, panggilan khusus, hingga momen ketika pasangan tersebut berdamai setelah bertengkar.

Pada bagian akhir, tokoh dalam lagu memilih mengucapkan selamat tinggal dan melanjutkan kehidupan tanpa menggambarkan keputusan tersebut sebagai bentuk penyesalan atas cinta yang pernah dijalani.

Para penggemar menilai lirik itu menunjukkan sudut pandang yang dewasa mengenai perpisahan, karena kenangan indah tetap dihargai meskipun hubungan akhirnya harus berakhir.

Spekulasi mengenai kaitan lagu tersebut dengan Lee Jong Suk semakin mendapat perhatian karena keduanya memiliki perjalanan panjang sebelum menjadi pasangan, yakni bermula sebagai rekan kerja, kemudian berteman, hingga menjalin hubungan asmara.

Keduanya pertama kali bekerja bersama sebagai pembawa acara program musik SBS “Inkigayo” pada 2012 dan kemudian mengonfirmasi hubungan mereka pada akhir 2022 setelah laporan mengenai kedekatan keduanya muncul.