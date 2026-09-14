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Leni Setya Wati
Selasa, 15 September 2026 | 00.06 WIB

“Iseop’s Romance” Kehilangan Dua Pemeran Utama, Choi Yoon Ji Ikuti Lee Jong Suk

choi yoon ji (x @tang_kira) - Image

choi yoon ji (x @tang_kira)

JawaPos.com – Drama “Iseop’s Romance” menghadapi perubahan besar dalam jajaran pemainnya. Setelah sebelumnya Lee Jong Suk mengumumkan pengunduran diri, kini Choi Yoon Ji juga dipastikan tidak lagi ambil bagian dalam drama yang diadaptasi dari web novel populer tersebut.

Choi Yoon Ji awalnya dipercaya memerankan Kang Min Gyeong, karyawan berbakat yang dikenal sebagai “senjata rahasia” TK Group.

Ia sebelumnya dijadwalkan menjadi lawan main Lee Jong Suk yang memerankan Tae I Seop, pewaris generasi ketiga keluarga chaebol yang memiliki hampir segalanya kecuali keberuntungan dalam urusan cinta.

Keputusan Choi Yoon Ji untuk mundur disebut berkaitan dengan perubahan jadwal produksi. Agensinya, PEACE, menjelaskan bahwa jadwal syuting “Iseop’s Romance” sulit disesuaikan dengan agenda yang sebelumnya telah dimiliki sang aktris.

Setelah berdiskusi dengan tim produksi, kedua pihak akhirnya sepakat bahwa Choi Yoon Ji tidak akan melanjutkan proyek tersebut.

Menurut laporan Soompi, tvN juga mengonfirmasi bahwa Choi Yoon Ji meninggalkan proyek tersebut karena masalah jadwal. Sebelumnya, Lee Jong Suk telah mengundurkan diri pada 3 September dengan alasan serupa setelah jadwal produksi dan syuting mengalami perubahan dari rencana awal.

Saat ini “Iseop’s Romance” akan melakukan casting ulang untuk karakter utama pria dan wanita. Drama ini berkisah tentang hubungan antara Tae I Seop dan Kang Min Gyeong, dengan latar kehidupan kantor serta dinamika romansa di lingkungan TK Group. Produksi dijadwalkan dimulai tahun ini, sementara penayangannya ditargetkan pada 2027.

Perubahan pemain tersebut tentu membuat perhatian terhadap “Iseop’s Romance” semakin besar. Drama yang sebelumnya dinantikan karena mempertemukan Lee Jong Suk dan Choi Yoon Ji kini harus mencari pasangan pemeran baru untuk menghidupkan kisah romansa Tae I Seop dan Kang Min Gyeong di layar kaca.

Editor: Novia Tri Astuti
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