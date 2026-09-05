Lee Jong Suk Mundur dari Drama Romantis Mendatang Iseop’s Romance

JawaPos.com - Setelah kabar putusnya dengan kekasihnya IU, kini aktor Korea Lee Jong Suk mundur dari proyek drama romantis mendatang Iseop’s Romance.

Kabar terbaru ini pun mengejutkan bagi penggemar yang menantikan aktingnya di drama mendatang ini.

Dilansir dari Soompi, Satu (5/9), agensi Lee Jong Suk, ACE Factory, menyatakan, “Aktor kami telah mempersiapkan diri untuk membintangi ‘Iseop’s Romance’ sejak tahap perencanaan dan pengembangan.”

Namun jadwal produksi dan syuting mengalami perubahan dari rencana semula, hal itu menjadi sulit untuk diselaraskan dengan jadwalnya di masa mendatang.

Melalui proses diskusi menyeluruh dengan tim produksi, kami akhirnya sepakat bahwa ia tidak akan berpartisipasi dalam proyek ini.

“Ini adalah proyek yang telah dipersiapkan dengan penuh kasih sayang sejak lama, kami akan melakukan yang terbaik agar ‘Iseop’s Romance’ dapat diselesaikan dengan baik,” ungkapnya

Iseop’s Romance menghadirkan kisah asmara Tae I Seop, pewaris chaebol generasi ketiga yang unggul dalam segala hal kecuali cinta.