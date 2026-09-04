Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Jumat, 4 September 2026 | 21.45 WIB

Jadwal Syuting Berubah, Lee Jong Suk Tak Lagi Bintangi ‘Iseop’s Romance’ 

lee jong suk (x @soompi)

JawaPos.com – Kabar mengejutkan dari Lee Jong Suk yang tidak lagi membintangi drama “Iseop’s Romance.” Menurut laporan Soompi, agensi sang aktor, ACE Factory, menjelaskan bahwa Lee Jong Suk telah mempersiapkan proyek tersebut sejak tahap perencanaan dan pengembangan.

Namun, perubahan jadwal produksi dan syuting membuat jadwalnya sulit diselaraskan dengan agenda mendatang.

Keputusan tersebut diambil setelah Lee Jong Suk dan tim produksi melakukan pembicaraan secara mendalam. ACE Factory menyampaikan bahwa proyek ini telah dipersiapkan dalam waktu lama dan memiliki arti khusus bagi sang aktor.

Karena itu, meski Lee Jong Suk tidak dapat melanjutkan keterlibatannya, agensi tetap berharap “Iseop’s Romance” dapat diselesaikan sebagai proyek yang berkualitas.

Iseop’s Romance” diadaptasi dari web novel populer dengan judul yang sama. Ceritanya berpusat pada Tae I Seop, pewaris keluarga konglomerat generasi ketiga yang memiliki hampir semuanya kecuali kemampuan dalam urusan cinta.

Hidupnya kemudian bersinggungan dengan Kang Min Gyeong, karyawan berbakat yang dikenal sebagai “senjata rahasia” TK Group.

Sebelumnya, Choi Yoon Ji telah dikonfirmasi untuk memerankan Kang Min Gyeong sebagai pemeran utama wanita. Sementara itu, Lee Jong Suk sebelumnya dipercaya menghidupkan karakter Tae I Seop.

Mundurnya sang aktor membuat posisi pemeran utama pria dalam drama tersebut kini menjadi perhatian, terutama karena proses produksi masih direncanakan berlangsung tahun ini.

Meski kehilangan pemeran utama, “Iseop’s Romance” tetap ditargetkan memulai produksi pada 2026 dan dijadwalkan tayang pada 2027.

Perubahan pemain tentunya menjadi tantangan baru bagi tim produksi untuk menjaga arah cerita sekaligus mencari sosok yang tepat untuk menggantikan Lee Jong Suk.

Bagi Lee Jong Suk sendiri, keputusan ini diambil bukan karena masalah dengan proyek, melainkan akibat perubahan jadwal produksi yang berbenturan dengan rencana masa depannya.

Penggemar kini masih dapat menyaksikan akting Lee Jong Suk melalui drama “Law and The City”, sementara perkembangan terbaru mengenai pemeran pengganti untuk “Iseop’s Romance” masih dinantikan.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Choi Yoon Ji Resmi Bintangi ‘Iseop’s Romance’ Bersama Lee Jong Suk - Image
Music & Movie

Choi Yoon Ji Resmi Bintangi ‘Iseop’s Romance’ Bersama Lee Jong Suk

Selasa, 25 Agustus 2026 | 17.43 WIB

Buka Babak Baru Karier, Juyeon THE BOYZ Berlabuh di Agensi Lee Jong Suk - Image
Entertainment

Buka Babak Baru Karier, Juyeon THE BOYZ Berlabuh di Agensi Lee Jong Suk

Rabu, 26 Agustus 2026 | 17.57 WIB

Akankah Aktris Park Ji Hyun dan Lee Jong Suk Membintangi Drama Misteri Kriminal ‘Paradise’ Bersama? - Image
Music & Movie

Akankah Aktris Park Ji Hyun dan Lee Jong Suk Membintangi Drama Misteri Kriminal ‘Paradise’ Bersama?

Sabtu, 18 Juli 2026 | 06.20 WIB

Terpopuler

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai - Image
1

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

2

Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

3

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera

4

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi

7

Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?

8

35 Santri Keracunan MBG Masih Dirawat di RS Siti Hajar Sidoarjo

9

Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!

10

Prediksi Sassuolo vs Frosinone di Coppa Italia 2026/2027: Jay Idzes Cs Menang Susah Payah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore