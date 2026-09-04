Jadwal Syuting Berubah, Lee Jong Suk Tak Lagi Bintangi ‘Iseop’s Romance’ 

lee jong suk (x @soompi)

JawaPos.com – Kabar mengejutkan dari Lee Jong Suk yang tidak lagi membintangi drama “Iseop’s Romance.” Menurut laporan Soompi, agensi sang aktor, ACE Factory, menjelaskan bahwa Lee Jong Suk telah mempersiapkan proyek tersebut sejak tahap perencanaan dan pengembangan.

Namun, perubahan jadwal produksi dan syuting membuat jadwalnya sulit diselaraskan dengan agenda mendatang.

Keputusan tersebut diambil setelah Lee Jong Suk dan tim produksi melakukan pembicaraan secara mendalam. ACE Factory menyampaikan bahwa proyek ini telah dipersiapkan dalam waktu lama dan memiliki arti khusus bagi sang aktor.

Karena itu, meski Lee Jong Suk tidak dapat melanjutkan keterlibatannya, agensi tetap berharap “Iseop’s Romance” dapat diselesaikan sebagai proyek yang berkualitas.

“Iseop’s Romance” diadaptasi dari web novel populer dengan judul yang sama. Ceritanya berpusat pada Tae I Seop, pewaris keluarga konglomerat generasi ketiga yang memiliki hampir semuanya kecuali kemampuan dalam urusan cinta.

Hidupnya kemudian bersinggungan dengan Kang Min Gyeong, karyawan berbakat yang dikenal sebagai “senjata rahasia” TK Group.

Sebelumnya, Choi Yoon Ji telah dikonfirmasi untuk memerankan Kang Min Gyeong sebagai pemeran utama wanita. Sementara itu, Lee Jong Suk sebelumnya dipercaya menghidupkan karakter Tae I Seop.

Mundurnya sang aktor membuat posisi pemeran utama pria dalam drama tersebut kini menjadi perhatian, terutama karena proses produksi masih direncanakan berlangsung tahun ini.

Meski kehilangan pemeran utama, “Iseop’s Romance” tetap ditargetkan memulai produksi pada 2026 dan dijadwalkan tayang pada 2027.

Perubahan pemain tentunya menjadi tantangan baru bagi tim produksi untuk menjaga arah cerita sekaligus mencari sosok yang tepat untuk menggantikan Lee Jong Suk.

Bagi Lee Jong Suk sendiri, keputusan ini diambil bukan karena masalah dengan proyek, melainkan akibat perubahan jadwal produksi yang berbenturan dengan rencana masa depannya.