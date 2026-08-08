Seo Kang Jun dan Ahn Eun Jin Tampilkan Kisah Cinta 10 Tahun di Drama Baru 'A Love Other Than Yours'

seo kang joon (x @k_dramaindo_)

JawaPos.com - Aktor Seo Kang Jun dan Ahn Eun Jin siap menghadirkan kisah romansa yang dekat dengan kehidupan nyata melalui drama terbaru KBS2 "A Love Other Than Yours" (너 말고 다른 연애).

Menurut laporan Dispatch, tim produksi pada 5 Agustus membagikan suasana pembacaan naskah perdana yang memperlihatkan chemistry kuat para pemain utama sejak pertemuan pertama mereka.

Dispatch melaporkan bahwa sesi pembacaan naskah telah digelar pada Maret lalu dan dihadiri oleh sutradara Hwang Seung Gi serta Lee Ga Ram, penulis Yoo Soo Ji, bersama para pemain utama seperti Seo Kang Jun, Ahn Eun Jin, Lee Joo An, Jo Aram, Kim Mi Kyung, Kim Nam Hee, Lee Min Jae, dan Lee Joon Hyuk.

Drama ini mengisahkan pasangan yang telah menjalin hubungan selama satu dekade, namun mulai dihadapkan pada emosi dan pilihan yang tak lagi terasa familiar.

Dalam drama tersebut, Seo Kang Jun memerankan Namgoong Ho, seorang asisten manajer di perusahaan roti Hoonmin Confectionery yang selama 10 tahun hanya mencintai kekasihnya, Lee Mi Do.

Menurut Dispatch, Seo Kang Jun berhasil menampilkan pergulatan emosional karakter yang berada di antara rasa cinta dan kepercayaan, sekaligus memancarkan pesona hangat serta humor yang menjadi ciri khasnya.

Sementara itu, Ahn Eun Jin berperan sebagai Lee Mi Do, seorang sutradara film yang telah meraih impiannya, tetapi mulai goyah ketika menghadapi kerasnya kenyataan.

Dispatch menyebut sang aktris berhasil menggambarkan emosi Mi Do dengan detail dan intens, menghadirkan perubahan suasana yang membuat setiap adegan terasa semakin hidup.

Konflik cerita semakin menarik dengan kehadiran karakter pendukung yang menguji hubungan pasangan tersebut.

Lee Joo An memerankan Han Tae Seung, pengacara perusahaan film yang memecat Lee Mi Do, tetapi perlahan justru menaruh hati kepadanya.

Di sisi lain, Jo Aram berperan sebagai Park Soo Ah, junior di perusahaan Namgoong Ho yang tiba-tiba hadir dalam hidupnya.

Kehadiran dua karakter ini akan membentuk dinamika hubungan empat tokoh utama yang penuh ketegangan.

Tim produksi mengungkapkan bahwa sejak latihan pertama, seluruh pemain telah menyatu dengan karakter masing-masing sehingga nuansa melodrama realistis yang menjadi kekuatan "A Love Other Than Yours" terasa begitu kuat.

Menurut Dispatch, drama ini akan menampilkan perpaduan kisah cinta pasangan 10 tahun, kehangatan keluarga, hingga dinamika rekan kerja yang realistis.

Drama tersebut dijadwalkan tayang perdana pada 12 September 2026 pukul 21.20 KST di KBS2 dan juga akan tersedia secara global melalui Amazon Prime Video di lebih dari 240 negara.

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