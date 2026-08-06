Seo Kang Jun dan Ahn Eun Jin Siap Bintangi Drama Romantis 'A Love Other Than Yours'

JawaPos.com – KBS mengumumkan jadwal penayangan perdana drama romantis "A Love Other Than Yours" yang dibintangi Seo Kang Jun dan Ahn Eun Jin.

Bersamaan dengan pengumuman tersebut, rilisan first look yang menampilkan chemistry kedua pemeran utama, sehingga semakin meningkatkan antusiasme penggemar menjelang penayangannya.

Dilansir dari soompi, drama "A Love Other Than Yours" mengangkat kisah romansa realistis tentang pasangan yang telah menjalin hubungan selama lebih dari satu dekade.

Ketika keduanya mulai mempersiapkan pernikahan, hubungan mereka justru diuji oleh kehadiran orang-orang baru yang mengguncang keyakinan serta perasaan yang selama ini mereka bangun bersama.

Cerita ini akan mengeksplorasi cinta, keraguan, dan pilihan hidup yang dihadapi empat karakter utama.

Seo Kang Jun memerankan Nam Goong Ho, seorang pekerja kantoran yang harus menghadapi perubahan besar setelah menyadari hubungan cintanya tidak lagi berjalan seperti dulu.

Sementara itu, Ahn Eun Jin sebagai kekasihnya yang juga berada di persimpangan hidup, menghadapi dilema antara mempertahankan hubungan lama atau membuka lembaran baru. Dinamika emosional keduanya diprediksi menjadi daya tarik utama serial ini.

First look yang dirilis memperlihatkan suasana hangat sekaligus melankolis, dengan Seo Kang Jun dan Ahn Eun Jin berdiri berdampingan dalam nuansa yang menggambarkan hubungan panjang penuh kenangan.

Potongan gambar tersebut memberi petunjuk bahwa drama ini akan menghadirkan kisah romansa dewasa yang dekat dengan realitas kehidupan banyak pasangan.