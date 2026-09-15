Lisa BLACKPINK Kembali Bikin Terpukau, Rilis Dance Performance “SaWaDiKa”  

JawaPos.com – Lisa BLACKPINK manjakan penggemar dengan penampilan dance yang penuh energi. Lisa merilis video dance performance “SaWaDiKa”, memberikan kesempatan bagi penggemar untuk melihat koreografi lagu tersebut secara lebih dekat dan menyaksikan kemampuan menarinya yang menjadi salah satu kekuatan utama sang idol.
Lisa tampil bersama para dancer dengan gerakan yang tajam dan penuh tenaga. Berbagai formasi juga menjadi daya tarik tersendiri, membuat koreografi “SaWaDiKa” terlihat semakin dinamis sekaligus memperkuat karakter lagu yang berenergi tinggi.
“SaWaDiKa” sendiri merupakan single solo terbaru Lisa yang akan menjadi bagian dari EP mendatang “PRESS PLAY”. Lagu tersebut sebelumnya telah menarik perhatian besar sejak dirilis, terutama berkat konsep dan penampilan Lisa yang menunjukkan sisi berbeda dari aktivitas solonya.
Menurut laporan Soompi, video dance performance ini secara khusus memberikan gambaran lebih jelas mengenai koreografi “SaWaDiKa”, termasuk berbagai formasi yang dibawakan Lisa bersama para dancer.
Lagu tersebut juga mencatat pencapaian besar setelah video musiknya menjadi video musik tercepat yang dirilis pada 2026 untuk menembus 100 juta views di YouTube.
Pencapaian tersebut semakin memperlihatkan besarnya antusiasme penggemar terhadap aktivitas solo Lisa.
Setelah sebelumnya menarik perhatian melalui video musik resminya, kini koreografi “SaWaDiKa” kembali menjadi sorotan karena memberikan ruang lebih luas untuk menikmati detail gerakan serta performa sang idol.
Dengan energi panggung yang kuat dan formasi koreografi yang dinamis, dance performance “SaWaDiKa” menjadi tambahan menarik dalam rangkaian promosi Lisa menuju perilisan EP “PRESS PLAY”.
Penggemar pun kembali dibuat terpukau oleh kemampuan Lisa dalam memadukan vokal, rap, dan kemampuan menari dalam satu penampilan.
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Jawa Pos
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