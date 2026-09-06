Lisa BLACKPINK Ungkap Alasan Selalu Rahasiakan Hubungan Asmara 

JawaPos.com – Lisa BLACKPINK kembali memperlihatkan sisi personal yang jarang dibagikan kepada publik. Dalam dokumenter “Always Lalisa”, penyanyi asal Thailand tersebut menceritakan bagaimana perjalanan menjadi idol sejak usia muda membuatnya kesulitan menyuarakan pikiran dan menjalani kehidupan pribadi dengan bebas.
Lisa pindah dari Thailand ke Korea Selatan pada 2011 ketika berusia 14 tahun untuk menjadi trainee. Masa pelatihan yang penuh persaingan, evaluasi bulanan, serta tuntutan untuk terus berkembang meninggalkan tekanan tersendiri.
Bertahun-tahun kemudian, ia mengaku baru sekarang merasa benar-benar bisa menjalani hidupnya sendiri setelah melewati berbagai fase dalam karier bersama BLACKPINK.
Salah satu hal yang disinggung Lisa adalah kehidupan percintaannya. Ia mengungkapkan bahwa dirinya pernah beberapa kali berpacaran ketika masih lebih muda, tetapi memilih merahasiakan setiap hubungan tersebut.
Menurut Lisa, budaya K-pop membuat hubungan asmara seorang idol dapat memengaruhi respons penggemar hingga popularitas grup.
Lisa bahkan menyebut bahwa keputusan menjaga hubungan tetap tersembunyi bukan semata-mata untuk melindungi privasinya. Ia merasa harus memikirkan dampak setiap tindakan terhadap BLACKPINK.
Allkpop melaporkan bahwa pengalaman tersebut juga menjadi inspirasi untuk lagu “Dream” dari album solo Alter Ego. Sebelum merilis lagu tersebut, Lisa bahkan meminta izin kepada sosok yang menjadi inspirasi lagunya dengan syarat identitas orang tersebut tetap tidak diketahui publik.
Kini, Lisa mulai menikmati kebebasan yang lebih besar dalam menentukan arah hidup dan kariernya. Setelah mendirikan agensi sendiri, LLOUD, pada 2024, ia semakin aktif mengembangkan aktivitas solo di bidang musik, akting, hingga pertunjukan.
Dokumenter “Always Lalisa” pun merekam perjalanan tersebut, termasuk proses pembuatan album, persiapan penampilan, serta kehidupan Lisa bersama keluarga dan orang-orang terdekatnya.
“Always Lalisa” dijadwalkan tayang perdana di Toronto International Film Festival pada 11 September 2026. Dokumenter tersebut kemudian akan mendapat perilisan terbatas di sejumlah bioskop dan IMAX mulai 12 Oktober sebelum dijadwalkan hadir di YouTube Premium pada akhir tahun.
Bagi Lisa, film ini menjadi gambaran perjalanan panjang dari seorang trainee berusia 14 tahun hingga sosok yang kini merasa semakin berani menentukan kehidupannya sendiri.
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Jawa Pos
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