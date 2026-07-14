Lisa BLACKPINK Picu Spekulasi Kencan Saat Makan Malam Keluarga di Thailand

JawaPos.com – Lisa BLACKPINK kembali menjadi sorotan publik setelah sebuah video yang diduga memperlihatkan dirinya makan malam bersama keluarga dan seorang pria misterius beredar luas di media sosial.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Selasa (14/7), Rekaman tersebut disebut diambil di sebuah restoran mewah di Thailand dan langsung memicu spekulasi mengenai kehidupan asmara sang penyanyi. Hingga kini, identitas pria yang terlihat dalam video tersebut belum dapat dipastikan.

Rumor tersebut kembali menarik perhatian karena selama beberapa tahun terakhir Lisa kerap dikaitkan dengan pengusaha asal Prancis, Frédéric Arnault.

Meski beberapa kali terlihat bersama, baik Lisa maupun Arnault tidak pernah mengonfirmasi kabar hubungan mereka. Belakangan, muncul pula dugaan di media sosial yang menyebut hubungan keduanya telah berakhir, meski belum ada pernyataan resmi.

Setelah video viral itu beredar, sebagian warganet menduga pria misterius tersebut adalah aktor dan model asal Thailand, Blue Pongtiwat.

Namun, sejumlah penggemar menilai hubungan Lisa dan Blue selama ini lebih menyerupai persahabatan dekat daripada hubungan romantis. Meski demikian, banyak penggemar menyatakan akan menghormati apa pun keputusan pribadi Lisa terkait kehidupan asmaranya.

Spekulasi tersebut juga menghidupkan kembali rumor lama setelah foto Lisa dan Blue Pongtiwat di sebuah pantai pernah beredar di internet. Rumor tersebut tidak pernah dikonfirmasi oleh pihak mana pun dan akhirnya mereda.