Penampilan Terbaru Lisa BLACKPINK Kembali Picu Perdebatan Publik Mengenai Dugaan Operasi Plastik

JawaPos.com – Lisa BLACKPINK kembali menjadi perhatian publik setelah menghadiri acara yang diselenggarakan oleh merek kosmetik mewah tempat dirinya menjabat sebagai duta global.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Selasa (7/7), Penampilan sang idol memicu perdebatan di media sosial terkait dugaan perubahan pada fitur wajahnya, terutama bagian hidung. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Lisa maupun agensinya mengenai spekulasi tersebut.

Dalam acara tersebut, Lisa tampil mengenakan gaun tanpa lengan dengan desain modern yang menonjolkan penampilannya. Namun, perhatian publik lebih banyak tertuju pada wajahnya setelah sejumlah pengguna media sosial membandingkan foto terbaru dengan dokumentasi dari tahun-tahun sebelumnya.

Sebagian warganet menilai hidung Lisa tampak lebih ramping, lebih tinggi, dan memiliki bentuk yang berbeda dibandingkan sebelumnya.

Perdebatan pun kembali mencuat di kalangan penggemar dan netizen. Sebagian memuji penampilan terbaru Lisa yang dinilai semakin anggun dan elegan, sementara sebagian lainnya menganggap perubahan tersebut terlihat cukup mencolok.

Meski demikian, sejumlah penggemar menegaskan bahwa perubahan penampilan bisa dipengaruhi oleh riasan, pencahayaan, sudut pengambilan gambar, hingga proses pendewasaan wajah.

Rumor mengenai dugaan operasi plastik terhadap Lisa sebenarnya bukan hal baru dan telah beberapa kali menjadi perbincangan di dunia maya. Berbagai analisis dari pihak luar yang memperkirakan adanya prosedur kosmetik belum pernah dikonfirmasi oleh Lisa maupun agensinya sehingga seluruh klaim tersebut masih bersifat spekulatif.