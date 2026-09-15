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Nanda Prayoga
Rabu, 16 September 2026 | 03.06 WIB

Perjalanan Musik Amagra di Album Butterflies yang Emosional

Penyanyi muda Amagra (Istimewa). - Image

Penyanyi muda Amagra (Istimewa).

JawaPos.com - Penyanyi muda Amagra melanjutkan perjalanan musiknya lewat album terbaru bertajuk Butterflies. Album yang berisi tujuh lagu tersebut mengangkat beragam cerita dan emosi. Mulai dari percintaan, rindu, kehilangan, hingga proses berdamai dengan perasaan.

Butterflies dirilis melalui Ninenote Music pada akhir Agustus lalu (30/8). Album ini menjadi bagian dari perjalanan kreatif Amagra bersama Aminoto Kosin dan Irvnat yang telah terlibat sejak awal perkembangan musikalnya.

Album tersebut mengusung konsep "Badai Perasaan" yang menggambarkan berbagai emosi yang dapat datang silih berganti dalam kehidupan. Perasaan suka, rindu, kehilangan, kebingungan, hingga penerimaan menjadi bagian dari cerita yang coba disampaikan melalui lagu-lagu di dalamnya.

“Nama Butterflies sendiri merepresentasikan sesuatu yang terlihat kecil dan lembut, tetapi mampu membawa pengaruh yang jauh lebih besar. Filosofi ini juga menggambarkan perjalanan Amagra dalam berkembang, menemukan keberanian, dan semakin membangun identitas musiknya sendiri,” ungkap Amagra dalam keterangannya dikutip Selasa (15/9).

Konsep "Badai Perasaan" juga diterapkan dalam visual album. Nuansa gelap menggambarkan fase ketika seseorang berada dalam gejolak emosi. Sedangkan sosok kupu-kupu menjadi simbol harapan, pergerakan, dan kekuatan untuk tetap bertahan di tengah situasi tersebut.

Seiring perjalanan cerita, visual Butterflies kemudian bergerak menuju suasana yang lebih hangat melalui rangkaian visualizer yang menyertai album. Dalam proses pengerjaannya, Amagra kembali berkolaborasi dengan Aminoto Kosin dan Irvnat di bawah Ninenote Music. Ketiganya mengembangkan karakter vokal serta menentukan komposisi musik, lirik, melodi, dan aransemen yang dinilai sesuai dengan karakter Amagra.

Album Butterflies terdiri dari tujuh lagu yakni "Butterflies", "Masih Rindu", "Big Girls Don't Cry", "Bilang Saja", "Jalan Buntu", "Ribbons in the Sky", dan "Sing".

Ketujuh lagu tersebut membawa cerita dan warna yang berbeda, tetapi tetap berada dalam satu rangkaian perjalanan emosional. Cerita yang berangkat dari pengalaman Amagra sebagai penyanyi remaja juga mengangkat perasaan yang lebih universal sehingga dapat dikaitkan dengan pendengar dari berbagai usia.

Editor: Diar Candra
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