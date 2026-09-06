12 Tahun Berkarya, MONSTA X Tetap Eksploratif Lewat Album “The Phase” 

monsta x (x @soompi)

JawaPos.com – MONSTA X buka lembaran baru dalam perjalanan musik mereka lewat EP terbaru “The Phase”. Grup yang telah lebih dari satu dekade mewarnai industri K-pop tersebut resmi merilis seluruh lagu dalam album sekaligus video musik untuk lagu utama “MAGIC” pada 4 September.

Comeback ini menjadi gambaran mengenai posisi MONSTA X saat ini, dengan energi kuat yang dipadukan bersama sentuhan musikal yang semakin matang.

“The Phase” menghadirkan enam lagu dengan atmosfer yang beragam. Album ini tidak mencoba menggambarkan MONSTA X melalui satu emosi saja, melainkan merangkai berbagai energi, sikap, dan tekstur perasaan yang saling bertemu.

Setelah 12 tahun sejak debut, keenam member kembali menunjukkan semangat untuk terus bereksperimen dan menembus batas musikal mereka sendiri.

“MAGIC” menggambarkan perasaan ketika dua orang tiba-tiba tertarik satu sama lain seperti terkena sihir. Lagu tersebut dibangun melalui loop gitar elektrik yang ritmis dan dentuman drum yang kuat, kemudian diperkuat rap intens para member.

Bagian chorus semakin eksplosif berkat vokal powerful, sementara Jooheon turut berpartisipasi langsung dalam penulisan lirik sehingga memberikan sentuhan personal pada lagu.

Menurut laporan OSEN, video musik “MAGIC” turut memperkuat konsep tersebut dengan pendekatan visual layaknya film seni sinematik.

Teknik long take, perpindahan adegan yang halus, pencahayaan praktis yang detail, serta pergerakan kamera yang dinamis digunakan untuk menggambarkan energi surealis dari lagu. Hasilnya, video musik terasa seperti sebuah karya visual yang bergerak mengikuti atmosfer musik.

Lewat “The Phase”, MONSTA X kembali memperlihatkan bahwa pengalaman selama 12 tahun bukan alasan untuk berhenti bereksplorasi.

Justru sebaliknya, perjalanan panjang tersebut menjadi fondasi bagi mereka untuk terus mencoba pendekatan baru tanpa kehilangan karakter khas yang telah melekat sejak debut.