Park Eun-bin Rayakan 30 Tahun Debut dengan Album ‘SHOOTING MY LOVE’ 

Park eun bin (x @soompi)

JawaPos.com – Park Eun Bin punya cara istimewa untuk rayakan tiga dekade perjalanan kariernya di industri hiburan. Tepat pada hari ulang tahunnya, aktris sekaligus penyanyi tersebut merilis album spesial ‘SHOOTING MY LOVE’ yang menjadi bentuk penghormatan terhadap perjalanan panjangnya sebagai aktris serta hubungan berharga yang ia bangun bersama para penggemar.

Album ‘SHOOTING MY LOVE’ dirilis pada 4 September 2026 pukul 18.00 KST. Karya ini menggambarkan perjalanan Park Eun Bin selama berkarier sekaligus berbagai bentuk cinta yang ia temui sepanjang hidupnya.

Di dalamnya juga tersimpan pesan tentang semangat yang tidak pernah padam, janji kepada diri sendiri, serta rasa terima kasih kepada penggemar yang terus memberikan dukungan selama bertahun-tahun.

Salah satu lagu baru yang menjadi sorotan adalah ‘DREAMS COME TRUE’. Lagu tersebut hadir bersama sebuah music video yang memperkuat nuansa personal dari proyek anniversary ini.

Tidak hanya menyanyikan lagu, Park Eun Bin juga ikut ambil bagian dalam penulisan lirik untuk tiga lagu baru dalam album, yakni ‘DREAMS COME TRUE’, ‘The Sun Rises’, dan ‘PRISM’.

Soompi melaporkan bahwa album ini berisi total 12 lagu yang merangkum perjalanan Park Eun Bin sebagai aktris sekaligus kecintaannya terhadap para penggemar.

Kehadiran ‘DREAMS COME TRUE’ menjadi semakin bermakna karena dirilis bersamaan dengan momen 30 tahun debut Park Eun Bin. Sejak memulai karier sebagai aktris cilik, ia terus memperluas kemampuan di dunia hiburan dan kemudian dikenal lewat berbagai drama populer.

Proyek musik ini pun menjadi kesempatan baginya untuk menyampaikan kisah dan perasaan yang mungkin tidak selalu dapat ia ungkapkan melalui karakter yang dimainkan di layar.

Perayaan tersebut tidak berhenti pada perilisan album. Park Eun Bin juga dijadwalkan membawakan lagu-lagu barunya secara langsung dalam fan concert ‘EUNBIN NOTE: EUNiverse’ di Seoul pada 5 September 2026. Setelah itu, rangkaian acara akan berlanjut ke sejumlah kota di Asia, termasuk Taipei, Tokyo, dan Osaka.

Dengan ‘SHOOTING MY LOVE’, Park Eun Bin bukan hanya menandai angka 30 tahun sejak debut, tetapi juga membuka babak baru untuk merayakan perjalanan tersebut bersama penggemarnya.