JKT48 Team Love Rilis Lagu 12 Seconds, Buka Era Baru dengan Teater Itadaki Love

JKT48 Team Love rilis lagu 12 Seconds dan teater Itadaki Love, hadirkan konsep ceria di era baru JKT48 2026. (JKT48)
JawaPos.com - Grup idola JKT48 kembali menghadirkan inovasi di tahun 2026 dengan mengaktifkan kembali sistem tim. Langkah ini menjadi bagian dari dimulainya era baru bertajuk “JKT48 Fight!”.
Dalam format terbaru ini, para member dibagi menjadi tiga tim. Ketiganya adalah Team Love, Team Dream, dan Team Passion dengan karakter dan konsep pertunjukan yang berbeda.
Sebagai langkah awal, Team Love resmi merilis lagu baru berjudul “12 Seconds”. Lagu ini diperkenalkan bersamaan dengan pertunjukan teater bertajuk “Itadaki♡Love” pada 25 April 2026.
Lagu “12 Seconds” hadir dengan nuansa ceria dan penuh energi khas anak muda. Konsep ini mencerminkan identitas Team Love yang mengusung karakter manis dan menyenangkan.
Video klip lagu tersebut sudah dapat disaksikan melalui kanal resmi JKT48. Selain itu, lagu ini juga tersedia di berbagai platform streaming digital.
Identitas Team Love ditandai dengan logo berbentuk hati. Konsep ini menggambarkan semangat cinta, keceriaan, dan energi positif yang ingin disampaikan kepada penggemar.
Selain merilis lagu, Team Love juga menghadirkan pertunjukan teater baru. “Itadaki♡Love” kini dapat disaksikan langsung di JKT48 Theater yang berlokasi di lantai 4 fX Sudirman.
Pertunjukan ini mengusung konsep unik dengan analogi hidangan. Mengambil inspirasi dari kata “itadakimasu”, Team Love menyajikan 16 lagu seperti menu yang penuh rasa.
Daftar lagu yang dibawakan mencakup berbagai judul populer. Di antaranya “Love Trip”, “Rapsodi”, hingga “Maafkan, Summer”.
Team Love diisi oleh sejumlah member dengan karakter beragam. Kehadiran mereka diharapkan mampu menghadirkan warna baru dalam setiap penampilan.
