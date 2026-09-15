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Aulia Ramadhani
Selasa, 15 September 2026 | 18.13 WIB

Siap-siap, NCT WISH Comeback Bulan Oktober, Rilis Trailer 'I SPY'

NCT WISH. Sumber foto: Soompi - Image

NCT WISH. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com – Selalu memberi penampilan terbaik, boygrup Korea besutan SM Entertainment NCT WISH kabarnya akan comeback.

Dikutip dari Soompi, Senin (14/9), dijadwalkan comeback bulan depan, mereka siap menggetarkan hati penggemar.

NCT WISH juga secara resmi mengumumkan tanggal dan detail untuk comeback yang telah dinanti bulan depan.

Rencananya, mereka akan merilis sebuah karya berupa mini album keempat mereka, I SPY, pada 12 Oktober pukul 18.00 KST.

Sejumlah foto teaser yang menggemaskan dari NCT WISH telah dirilis, yang membuat makin tak sabar dinantikan.

Video teaser juga dihadirkan, dimana diawali dengan latar sebuah dunia fantasi, terdapat icon grup tersebut yang membuat penasaran.

Grup NCT saat ini memiliki empat subunit yang sudah mempunyai fans diseluruh belahan dunia yaitu NCT U, NCT 127, NCT Dream, dan WayV.

NCT Wish terdiri dari dua anggota Korea yaitu Sion dan Jaehee dan empat anggota Jepang antara lain Riku, Yushi, Ryo dan Sakuya.

Sub unit baru NCT WISH ini diketahui dibentuk melalui ‘NCT Universe: LASTART,’ yaitu sebuah acara survival yang diselenggarakan oleh agensi untuk memilih anggota baru.

Sejak awal mereka meraih perhatian hangat, dimana album pertama boygrup  NCT WISH 'Steady' mendapat lebih dari 800.000 pre-order stok .

Editor: Hanny Suwindari
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