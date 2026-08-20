Enam Anggota NCT Dream Perpanjang Kontrak dengan SM Entertainment

JawaPos.com - Setelah penantian yang mendebarkan, NCTzen (nama penggemar NCT) bisa bernafas lega, karena seluruh anggota NCT Dream memperbarui kontrak dengan SM Entertainment.

Kabar tersebut memberikan kepastian bahwa NCT Dream, akan melanjutkan perjalanan bersama di bawah naungan agensi yang sama.

NCT Dream akan melanjutkan aktivitas dengan dengan enam anggota, tanpa Mark Lee yang memutuskan tidak memperpanjang kontrak dengan SM Entertainment pada bulan April kemarin.

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Pada tanggal 20 Agustus, SM Entertainment secara resmi mengumumkan bahwa seluruh anggota telah berkomitmen untuk menandatangani kontrak baru.

Agensi tersebut menyampaikan bahwa, menyusul pembaruan kontrak Haechan sebelumnya, anggota lainnya yaitu Renjun, Jeno, Jaemin, Chenle, dan Jisung juga telah menyelesaikan proses pembaruan kontrak mereka.

SM menyebutkan kepercayaan mendalam antar anggota, serta cinta mereka yang abadi terhadap grup sebagai alasan utama dibalik keputusan tersebut.

Dalam pernyataannya, SM Entertainment menegaskan bahwa grup dan agensi akan terus bekerja sama berlandaskan ikatan yang kuat ini.

Perusahaan menyampaikan apresiasi atas perjalanan para anggota selama ini, seraya mencatat bahwa NCT Dream memulai debutnya pada 25 Agustus 2016, dan telah menghabiskan satu dekade terakhir dengan menyuguhkan penampilan penuh energi, serta pesan-pesan positif bagi para penggemar di seluruh dunia.

SM Entertainment menggambarkan NCT Dream sebagai 'ikon pertumbuhan' dan 'artis K-pop representatif,' seraya menyoroti pencapaian grup ini selama bertahun-tahun.