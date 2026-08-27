Comeback dan Rilis Album BLINGY, NCT 127 Pimpin Tangga Lagu di Seluruh Dunia

NCT 127. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com - Ciptakan musik yang berbeda, boygrup asal Korea, NCT 127 telah comeback dengan BLINGY dan langsung pimpin berbagai tangga lagu di seluruh dunia.
Dilansir dari Soompi, Kamis (27/8), comeback yang telah lama dinantikan dengan album dan lagu utama baru mereka, BLINGY.
Dalam waktu singkat, baik album maupun lagu utamanya langsung melesat ke puncak tangga lagu musik, baik di Korea maupun di luar negeri.
Karya spektakuler tersebut, liriknya mengandung arti energi kuat dan pesan percaya diri, yang membuat nyaman didengar kapanpun.
BLINGY kabarnya telah menempati peringkat pertama di tangga lagu iTunes Top Albums di berbagai negara, termasuk Cile, Kolombia, Finlandia, Thailand, Indonesia, Malaysia, Turki, Lituania, Vietnam, dan Filipina.
Menarik perhatian, album ini juga berhasil masuk dalam daftar 10 besar di total 21 wilayah berbeda.
Sementara itu, di Tiongkok, BLINGY mendapat peringkat pertama di tangga lagu penjualan album digital, tangga lagu album penuh (full-length album).
Karya itu juga memimpin tangga lagu video musik Korea milik QQ Music, serta penjualan album digital KuGou Music.
Sementara itu, lagu utama NCT 127, Blingy, berhasil menduduki peringkat pertama tidak hanya di tangga lagu real-time Bugs di Korea.
Selain itu, juga memimpin tangga lagu real-time Rising milik AWA di Jepang, tentunya membuat penggemar bahagia
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Jawa Pos
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