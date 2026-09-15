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Meuthia Nabila
Selasa, 15 September 2026 | 17.56 WIB

Lee Min Ho Ingin Menjajaki Drama Romantis dengan Hasrat dan Rasa Cemburu

Lee Min Ho ingin mencoba genre romantis yang berbeda./Instagram Lee Min Ho @actorleeminho - Image

Lee Min Ho ingin mencoba genre romantis yang berbeda./Instagram Lee Min Ho @actorleeminho

JawaPos.com - Film The Assassin(s) yang akan tayang tahun ini akan menandai babak penutup, usia Lee Min Ho di kepala tiga puluhan. 

Dalam wawancaranya baru-baru ini dengan Hankook Ilbo, tidak hanya membahas film tapi Lee Min Ho berbicara secara terbuka mengenai perasaannya menjelang usia 40 tahun.

"Aku merasa sangat tertekan dengan perubahan angka pertama itu. Namun, aku berusaha menjalani hidup dengan pola pikir yang membuat diriku merasa lebih bebas, terlepas dari berapapun usianya," ungkap Lee Min Ho.

Di tengah upayanya menjalani transisi tersebut, satu hal yang ingin ia pertahankan adalah kemampuannya dalam mengejutkan penonton. 

"Aku rasa, diriku memiliki keinginan kuat untuk menyuguhkan sesuatu yang segar," ujarnya. 

"Aku merasa paling puas ketika orang berkata, 'Aku belum pernah melihat sisi dirinya yang seperti itu sebelumnya,' atau 'Rasanya segar sekali.'" 

"Aku tidak ingin terus berakting hanya untuk menampilkan emosi yang sama atau memberikan kesan yang serupa. Di setiap proyek, aku ingin menghadirkan sesuatu yang baru."

Dikutip dari Korea Times, keinginan tersebut juga mendorongnya untuk menjajaki jenis drama romantis yang berbeda. 

Min Ho berharap suatu hari nanti, dapat bekerja sama dengan sutradara Hur Jin Ho yang dikenal karena penggambaran cinta yang matang, dalam sebuah kisah intens tentang hasrat dan cemburu.

"Aku pernah bertanya kepadanya (Hur Jin Ho) tentang hal itu, dan dia bilang dia ingin film terakhirnya bergenre romansa," ujar Min Ho. 

Editor: Hanny Suwindari
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