Lee Min Ho Ingin Menjajaki Drama Romantis dengan Hasrat dan Rasa Cemburu

Lee Min Ho ingin mencoba genre romantis yang berbeda./Instagram Lee Min Ho @actorleeminho
JawaPos.com - Film The Assassin(s) yang akan tayang tahun ini akan menandai babak penutup, usia Lee Min Ho di kepala tiga puluhan.
Dalam wawancaranya baru-baru ini dengan Hankook Ilbo, tidak hanya membahas film tapi Lee Min Ho berbicara secara terbuka mengenai perasaannya menjelang usia 40 tahun.
"Aku merasa sangat tertekan dengan perubahan angka pertama itu. Namun, aku berusaha menjalani hidup dengan pola pikir yang membuat diriku merasa lebih bebas, terlepas dari berapapun usianya," ungkap Lee Min Ho.
Di tengah upayanya menjalani transisi tersebut, satu hal yang ingin ia pertahankan adalah kemampuannya dalam mengejutkan penonton.
"Aku rasa, diriku memiliki keinginan kuat untuk menyuguhkan sesuatu yang segar," ujarnya.
"Aku merasa paling puas ketika orang berkata, 'Aku belum pernah melihat sisi dirinya yang seperti itu sebelumnya,' atau 'Rasanya segar sekali.'"
"Aku tidak ingin terus berakting hanya untuk menampilkan emosi yang sama atau memberikan kesan yang serupa. Di setiap proyek, aku ingin menghadirkan sesuatu yang baru."
Dikutip dari Korea Times, keinginan tersebut juga mendorongnya untuk menjajaki jenis drama romantis yang berbeda.
Min Ho berharap suatu hari nanti, dapat bekerja sama dengan sutradara Hur Jin Ho yang dikenal karena penggambaran cinta yang matang, dalam sebuah kisah intens tentang hasrat dan cemburu.
"Aku pernah bertanya kepadanya (Hur Jin Ho) tentang hal itu, dan dia bilang dia ingin film terakhirnya bergenre romansa," ujar Min Ho.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022