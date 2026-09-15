Lee Min Ho Bereksperimen Demi Menghidupkan Karekternya di Film The Assassin(s)

Lee Min Ho dalam sebuah adegan di film The Assassin(s)./Hive Media Corp
JawaPos.com - Baru-baru ini Lee Min Ho melakukan wawancara untuk film terbarunya, The Assassin(s) yang akan tayang tahun ini.
The Assassin(s) merupakan film dengan genre thriller politik kriminal Korea Selatan, di mana Lee Min Ho, Yoo Hae Jin dan Park Hae-il menjadi pemeran utama.
Sejak pertama kali membaca naskah film The Assassin(s), Lee Min Ho sudah memiliki gambaran jelas mengenai apa yang harus dihadirkan oleh karakternya, Young-il, dalam film tersebut.
Menurut Lee Min Ho karakter Young-il memiliki pergerakan yang tiada henti, serta ledakan energi untuk mencegah cerita yang berpotensi berat itu menjadi terlalu kelam.
"Saat membaca naskahnya, aku merasa peran Young-il adalah untuk menghidupkan cerita tersebut," ujar Lee Min Ho dalam wawancara baru-baru ini dengan Hankook Ilbo.
"Sutradara juga mengatakan, bahwa ia ingin karakter ini terasa seperti ikan yang hidup."
"Aku bereksperimen dengan berbagai gerakan selama latihan, dan ia menyukainya. Jadi, aku merancang bagaimana Young-il akan bergerak di setiap adegan."
Kalimat mengenai teh ssanghwa (minuman herbal tradisional Korea) juga merupakan gagasan Min Ho, yang mencerminkan selera humor licik karakter tersebut.
Naskah aslinya memuat dialog panjang, di mana ia berusaha mengorek informasi dari karakter lain, namun Min Ho merasa adegan itu berisiko menjadi mudah ditebak.
Gagasan tersebut muncul dari pemahamannya mengenai peran Young-il dalam cerita, serta tekadnya untuk menghindari cara-cara penyampaian yang sudah umum.
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