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Meuthia Nabila
Selasa, 15 September 2026 | 20.18 WIB

Lee Min Ho Singgung Jarang Main Film hingga Soal Pernikahan Jelang Ulang Tahunnya yang ke-40 Tahun

Lee Min Ho berbagi pandangannya tentang pernikahan (Instagram Lee Min Ho @actorleeminho) - Image

Lee Min Ho berbagi pandangannya tentang pernikahan (Instagram Lee Min Ho @actorleeminho)

JawaPos.com - Lee Min Ho kembali ke layar lebar dengan film terbarunya The Assassin(s), dengan genre thriller politik kriminal yang rencananya akan tayang akhir bulan September 2026.
 
Saat melakukan wawancara dengan Hankook Ilbo, Lee Min Ho bukan hanya membahas seputar film yang dibintanginya namun juga tentang tujuan karir hingga pandangnya tentang pernikahan.
 
Saat ditanya mengapa ia tampil dalam sedikit film dibandingkan drama televisi, Lee Min Ho mengatakan bahwa baru setelah menginjak usia 30 tahun ia mulai merasa tertarik pada dunia perfilman.
 
"Saat berusia 20-an, bahkan ketika pergi ke bioskop, aku jarang menonton film yang dibintangi oleh orang-orang seusiaku atau yang lebih muda." 
 
"Aku lebih memilih film yang menggugah perasaan dan memungkinkan diriku menemukan makna tersendiri di dalamnya," ujarnya. 
 
"Meski aku seorang aktor, baru setelah melewati usia 30 tahun aku berkeinginan untuk membuat film." 
 
"Batas antara film dan televisi kini memang sudah kabur, namun saat aku berusia 20-an, orang-orang kerap bertanya apakah diriku hanya sekadar mengejar popularitas."
 
“Menurutku, kini aku telah mencapai usia di mana diriku mampu memikul sebuah cerita, serta menghadirkan perspektif emosional dan pandangan aku sendiri mengenai masyarakat ke dalamnya. Proyek-proyek seperti itulah yang kini aku prioritaskan.”
 
Dalam wawancaranya, Min Ho enggan memprediksi seperti apa masa saat dirinya berusia 40 nanti. 
 
Sang aktor meyakini, bahwa perubahan dalam kehidupan pribadinya akan lebih memengaruhi aktingnya dibandingkan rencana karir apa pun.
 
"Jika aku membangun keluarga atau mengalami perubahan besar dalam hidup, ku rasa aku juga akan berubah secara cukup drastis," ujarnya. 
 
"Alih-alih perubahan yang sengaja dilakukan sebagai aktor, perubahan-perubahan hidup itulah yang akan membentuk kualitas yang aku bawa ke dalam pekerjaan. Jadi, sulit untuk memprediksinya saat ini."
 
Dikutip dari Korea Times, Lee Min Ho berterus terang mengenai pandangannya tentang pernikahan.
 
"Menurutku, pernikahan itu ibarat sebuah keajaiban. Dewasa, perceraian dan keputusan orang untuk tidak menjalin hubungan asmara sering dibahas sebagai isu sosial." 
 
"Melihat hal itu, rasanya bukan hanya aku yang merasa gagasan tentang pernikahan itu menakutkan."
 
Editor: Novia Tri Astuti
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