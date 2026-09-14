Lee Min Ho Tinggalkan Zona Nyaman dan Akan Terus Kejar Peran yang Lebih Menantang

Lee Min Ho (Kbizoom)
JawaPos.com – Lee Min Ho terus menantang dirinya sendiri di luar statusnya sebagai bintang global dengan memilih peran yang semakin menuntut dalam berbagai proyek akting.
Dilansir dari laman Kbizoom pada Minggu (13/9), Setelah tampil dalam Pachinko, ia kembali menguji kemampuan aktingnya melalui film The Assassin(s) dengan memerankan reporter muda bernama Young Il yang berusaha mengungkap kebenaran di tengah tekanan pemerintahan militer dan sensor ketat.
Pilihan tersebut menunjukkan bahwa Lee Min Ho tidak lagi hanya berfokus pada popularitas, tetapi juga ingin membangun reputasi sebagai aktor yang mampu menghadirkan karakter dengan nuansa berbeda.
Penampilannya sebagai Koh Hansu dalam Pachinko menjadi salah satu titik penting dalam perkembangan karier Lee Min Ho karena karakter tersebut memperlihatkan sisi gelap yang berbeda dari peran-peran sebelumnya.
Meskipun bukan tokoh utama dan memiliki karakter yang lebih dekat dengan antagonis, penampilannya mendapat perhatian media Amerika Serikat karena dinilai mampu menggambarkan ambisi, konflik batin, dan perjuangan karakter tersebut secara kuat.
Keberhasilan Lee dalam Pachinko kemudian menarik perhatian sutradara Hur Jin Ho yang melihat potensi Lee Min Ho untuk menghadirkan pesona berbeda melalui karakter yang lebih realistis dalam The Assassin(s).
Lee Min Ho juga menunjukkan keseriusannya dalam mengembangkan kemampuan akting dengan tidak terlalu mempermasalahkan durasi tampil atau status sebagai pemeran utama dalam sebuah proyek.
Lee bahkan bersedia mengikuti proses audisi untuk Pachinko karena menilai persiapan, waktu, dan kerja keras diperlukan demi menghasilkan proyek yang berkualitas.
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