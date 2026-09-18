Lee Min Ho Goda Ji Chang Wook soal Predikat Aktor Paling Imut 

ji chang wook (x @aaeify)

JawaPos.com – Lee Min Ho bagikan cerita menarik mengenai persahabatannya dengan Ji Chang Wook, khususnya soal candaan mereka mengenai siapa yang paling cocok menyandang predikat aktor “cute”.

Keduanya yang sama-sama lahir pada 1987 diketahui kerap saling menggoda. Dalam wawancara terbaru, Lee Min Ho bahkan mengaku tidak terlalu tertarik memperebutkan gelar tersebut.

Candaan itu bermula dari klaim Ji Chang Wook yang menyebut dirinya sebagai aktor paling imut di antara para pria dengan fitur wajah yang tegas.

Dalam budaya populer Korea, terdapat istilah yang membedakan wajah dengan kesan lembut seperti tahu dengan wajah yang memiliki garis lebih kuat dan tegas. Lee Min Ho mengatakan bahwa dirinya dan Ji Chang Wook sama-sama masuk dalam kategori kedua tersebut.

Menurut laporan ZAPZEE, Lee Min Ho bercanda bahwa dirinya tidak terlalu memikirkan soal menjadi cute, sementara Ji Chang Wook justru terlihat lebih bersemangat mendapatkan predikat tersebut.

Saat ditanya mengenai gelar yang ingin ia dapatkan, Lee Min Ho menjawab dengan gaya humor khasnya dan menyebut dirinya mungkin lebih cocok menjadi sosok yang “paling understated” di antara para aktor berwajah tegas.

Lee Min Ho bahkan kembali membahas hal tersebut ketika tampil dalam program YouTube “Zzanbro” pada 14 September. Ia mengingat bagaimana Ji Chang Wook menyampaikan klaim serupa secara langsung.

Lee kemudian menggoda rekannya tersebut dengan mengatakan bahwa Ji Chang Wook memang cute, tetapi menurutnya tidak sampai pada level yang dibanggakan sang aktor.

Lee Min Ho sendiri mengaku lebih menyukai tipe wajah yang terlihat lembut dan menyebut aktor Kim Dae Myung sebagai salah satu contohnya.

Lee Min Ho kini tengah mempersiapkan penayangan film terbarunya, “The Assassin(s)”. Ia memerankan Young Il, seorang reporter baru di Dongseong Ilbo, dalam film thriller yang menggunakan imajinasi sinematik untuk mengangkat kembali misteri di balik pembunuhan Yuk Young Soo, mantan Ibu Negara Korea Selatan, pada 1974. Film tersebut dijadwalkan tayang di bioskop pada 23 September 2026.

Interaksi ringan Lee Min Ho dan Ji Chang Wook pun memperlihatkan sisi lain dari hubungan dua aktor yang sama-sama dikenal lewat proyek drama dan film populer.