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Leni Setya Wati
Selasa, 15 September 2026 | 00.16 WIB

BOYNEXTDOOR Gandeng Yoon Kyung-ho dalam Fake Documentary Jelang Comeback “HOME: DELUXE”

yoon kyung ho (x @tang_kira) - Image

yoon kyung ho (x @tang_kira)

JawaPos.com – BOYNEXTDOOR hadirkan konsep unik menjelang perilisan album repackage pertama mereka, “HOME: DELUXE”. Grup tersebut merilis teaser Special Report melalui YouTube HYBE Labels yang memperlihatkan para member dalam sebuah dokumenter fiktif dengan konsep tak biasa.

Keenam member BOYNEXTDOOR digambarkan sebagai orang-orang yang percaya bahwa mereka sebenarnya adalah hewan, bukan manusia.

Identitas unik itu diperkuat dengan berbagai nama hewan seperti semut, penguin, merpati, hingga burung hantu yang terpampang di papan pengenalan mereka. Konsep tersebut terinspirasi dari lagu utama baru berjudul “ANIMAL”.

Teaser ini turut menghadirkan aktor Yoon Kyung-ho. Ia berperan sebagai seorang ahli “anthropozyme modern” yang bertugas menyelidiki fenomena aneh dengan mengamati orang-orang yang menunjukkan perilaku tidak biasa, termasuk para member BOYNEXTDOOR.

Menurut laporan Dispatch, Special Report tersebut merupakan fake documentary yang dirancang untuk memperkenalkan konsep “HOME: DELUXE”.

Album ini menjadi versi perluasan dari album studio pertama BOYNEXTDOOR dan menggambarkan tekad mereka untuk meninggalkan zona nyaman serta melangkah menuju dunia yang lebih luas.

“HOME: DELUXE” akan berisi total 14 lagu, termasuk sembilan lagu dari album studio pertama, dua lagu baru “ANIMAL” dan “Cliché”, versi Korea dari “Count to You”, “Boom Boom Boom”, serta lagu fan song “400 Years”.

Melalui rilisan ini, BOYNEXTDOOR kembali menawarkan warna musik dan konsep yang lebih luas setelah sebelumnya mengeksplorasi berbagai emosi selama perjalanan mereka.

Editor: Novia Tri Astuti
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