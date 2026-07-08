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Leni Setya Wati
Rabu, 8 Juli 2026 | 17.40 WIB

Lee Sung Min, Koo Kyo Hwan, dan Yoon Kyung Ho Bintangi Film Baru 'Cartel'

Lee sung min, koo kyo hwan, dan yoon kyung ho (x @tang_kira) - Image

Lee sung min, koo kyo hwan, dan yoon kyung ho (x @tang_kira)

JawaPos.com – Lee Sung Min, Koo Kyo Hwan, dan Yoon Kyung Ho akan beradu akting dalam film terbaru berjudul Cartel. Kabar tersebut pertama kali dilaporkan secara eksklusif oleh The Chosun daily, bahwa ketiga aktor telah memilih proyek tersebut sebagai karya layar lebar berikutnya.

Cartel akan menjadi film terbaru garapan sutradara Eom Yu Na, Penulis naskah film A Taxi Driver (2017) dan sutradara Mal-Mo-E: The Secret Mission (2019).

Film ini mengusung genre political crime period drama dengan latar akhir 1960-an hingga awal 1970-an, saat Korea Selatan berada di bawah rezim pemerintahan yang represif. Perebutan kekuasaan, intrik politik, dan ambisi para tokoh yang berada di lingkaran elite pemerintahan.

Lee Sung Min dipercaya menjadi salah satu pemeran utama setelah mendapat banyak pujian lewat proyek film dan drama dalam beberapa tahun terakhir.

Sementara itu, Koo Kyo Hwan melanjutkan proyek besarnya usai membintangi sejumlah karya yang mendapat respons positif, menjadikannya salah satu aktor paling sibuk di industri perfilman Korea saat ini.

Yoon Kyung Ho juga semakin memperkuat reputasinya sebagai aktor karakter berkat aktingnya yang konsisten di film maupun serial populer.

Perpaduan tiga aktor dengan kemampuan akting yang telah terbukti membuat Cartel langsung menjadi salah satu proyek film Korea yang paling ditunggu.

Kehadiran sutradara Eom Yu Na turut meningkatkan ekspektasi publik, mengingat tulisanya dalam menghadirkan cerita berlatar sejarah dengan sentuhan drama yang kuat.

Editor: Novia Tri Astuti
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