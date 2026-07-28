So Ji Sub, Choi Dae Hoon, dan Yoon Kyung Ho Ungkap Chemistry di Balik Kesuksesan Agent Kim Reactivated

JawaPos.com – Kesuksesan Agent Kim Reactivated tak lepas dari chemistry kuat yang ditampilkan So Ji Sub, Choi Dae Hoon, dan Yoon Kyung Ho.

Dikutip dari soompi, dalam pemotretan sekaligus wawancara bersama Allure Korea, ketiga aktor tersebut berbicara tentang kedekatan mereka selama syuting hingga pandangan masing-masing terhadap profesi sebagai aktor.

So Ji Sub mengungkapkan bahwa alasan terbesarnya terus berakting adalah karena pekerjaan tersebut memberinya kesempatan untuk menjalani kehidupan yang tidak bisa ia alami di dunia nyata.

Menurutnya, setiap karakter menawarkan pengalaman baru yang membuat dirinya terus tertarik mengeksplorasi sisi-sisi kehidupan yang berbeda melalui layar kaca. Ia juga mengaku energi terbesar yang membuatnya terus maju berasal dari orang-orang yang bekerja bersama dalam sebuah proyek.

Choi Dae Hoon menilai proses akting sebagai perjalanan panjang untuk memahami manusia. Baginya, setiap karakter memiliki cerita dan emosi yang layak dipelajari, sehingga ia selalu berusaha menemukan alasan di balik tindakan tokoh yang diperankannya. Pendekatan tersebut membuatnya mampu menghadirkan karakter yang terasa lebih hidup dan dekat dengan penonton.

Yoon Kyung Ho juga membagikan pandangannya mengenai akting. Ia mengaku selalu berusaha menikmati setiap proses syuting tanpa terlalu membebani diri dengan hasil akhir.

Menurutnya, bekerja bersama rekan-rekan yang saling mendukung menjadi salah satu faktor yang membuat suasana di lokasi syuting Agent Kim Reactivated terasa nyaman dan penuh semangat.