Konser MAMAMOO di Jakarta Dibatalkan, Ini Alasan RBW

mamamoo (x @soompi)
JawaPos.com – Kabar kurang menyenangkan untuk para penggemar MAMAMOO di Indonesia. Konser berjudul “MAMAMOO 2026 WORLD TOUR <4WARD> in JAKARTA” yang semula akan berlangsung pada 19 September 2026 di NICE PIK 2 dibatalkan. Keputusan tersebut diumumkan menjelang pelaksanaan konser yang telah dinantikan para penggemar.
Pembatalan konser berkaitan dengan situasi yang masih belum dapat diprediksi setelah adanya aktivitas vulkanik di Indonesia.
Kondisi tersebut juga membuat langkah-langkah keselamatan dan keamanan di wilayah setempat diperketat sehingga menimbulkan pertimbangan lebih lanjut bagi penyelenggara.
RBW menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah berdiskusi dengan promotor lokal. Keselamatan para member dan penonton menjadi prioritas utama dalam menentukan pembatalan konser.
RBW juga menyampaikan permintaan maaf kepada para penggemar yang telah menantikan kesempatan bertemu dengan Solar, Moonbyul, Wheein, dan Hwasa.
Menurut laporan Soompi, seluruh tiket yang telah dibeli akan mendapatkan pengembalian dana secara penuh. Informasi mengenai mekanisme serta jadwal refund akan disampaikan melalui pengumuman terpisah dari platform tiket dan promotor lokal.
Konser “4WARD” di Jakarta sebelumnya menjadi salah satu agenda yang dinantikan karena menjadi kesempatan bagi MAMAMOO untuk kembali menyapa Moomoo Indonesia secara langsung.
Namun, dengan kondisi yang dinilai belum memungkinkan, konser tersebut akhirnya harus dibatalkan demi keamanan seluruh pihak.
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Jawa Pos
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