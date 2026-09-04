Legenda Saksofon Kenny G Akan Gelar Konser di Seoul, Tiket Dibuka 10 September 

Kenny G (x @tang_kira)

JawaPos.com – Legenda saksofon Kenny G bersiap menyapa penggemarnya di Korea Selatan. Menurut laporan Dispatch, musisi asal Amerika Serikat tersebut akan menggelar konser solo selama dua hari, yakni pada 20 dan 21 Oktober 2026 di Grand Theater Donghae Culture and Arts Center, Kwangwoon University, Seoul.

Konser ini menjadi momen spesial karena Kenny G kembali bertemu dengan penggemar Korea setelah sekitar dua setengah tahun.

Dikenal sebagai salah satu maestro saksofon, ia telah menghasilkan sejumlah karya populer seperti Breathless dan The Miracles: The Holy Bay Album, dengan alunan soprano saxophone yang lembut dan melodi khasnya.

Popularitas Kenny G juga tercermin dari pencapaiannya di industri musik. Ia telah menjual lebih dari 75 juta album di seluruh dunia, sekaligus mencatatkan rekor sebagai salah satu musisi instrumental dengan penjualan album tertinggi. Karya-karyanya selama puluhan tahun membuat namanya tetap dikenal lintas generasi.

Belum lama ini, Kenny G juga memperluas perjalanan musiknya melalui album studio ke-20 bertajuk Innocence. Dalam album tersebut, ia mengaransemen ulang sejumlah lagu pengantar tidur dan melodi klasik menggunakan sentuhan saksofonnya, menghadirkan nuansa yang lebih hangat dan mendalam.

Hubungan Kenny G dengan penggemar Korea pun telah terjalin cukup lama. Ia pertama kali menggelar konser di Korea pada 1995. Dua tahun kemudian, tepatnya pada 1997, Kenny G bahkan tampil secara langsung dalam program musik MBC-TV Inkigayo.

Bagi penggemar yang ingin menyaksikan penampilan Kenny G secara langsung, penjualan tiket akan dibuka melalui Ticketlink pada 10 September 2026.