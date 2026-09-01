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Leni Setya Wati
Selasa, 1 September 2026 | 18.55 WIB

Kembali dari Wajib Militer, Kim Jae-hwan Siapkan Konser 'Yeobaek' di Seoul 

Kim jae hwan (x @kjh_officialtwt)

JawaPos.com – Kim Jae-hwan bersiap kembali menyapa penggemar melalui konser solo bertajuk '2026 Kim Jae-hwan Concert [Yeobaek: 餘白]'.

Menurut laporan Dispatch, Konser tersebut akan berlangsung selama dua hari, yakni 31 Oktober hingga 1 November, di Blue Square WooriWON Banking Hall, Seoul. Pertunjukan ini menjadi konser solo pertama Kim Jae-hwan setelah menyelesaikan wajib militernya.

Pada 27 Agustus, Kim Jae-hwan juga membagikan poster teaser konser melalui media sosial. Desainnya tampil sederhana dengan ruang kosong yang menjadi pusat perhatian, sekaligus menggambarkan makna di balik judul 'Yeobaek' atau “ruang kosong”.

Konsep tersebut seolah menjadi simbol lembaran baru bagi sang penyanyi setelah kembali menjalani aktivitas di industri musik.

Kim Jae-hwan sebelumnya telah memberikan tanda bahwa dirinya siap menunjukkan perkembangan musikalitas setelah menyelesaikan wajib militer.

Pada April lalu, ia merilis single digital 'I'll Come Pick You Up Now', di mana ia turut terlibat langsung dalam penulisan lirik, komposisi, hingga permainan gitar.

Lagu tersebut bahkan masuk dalam daftar 25 Best K-Pop Songs of 2026 So Far versi Billboard, memperkuat pengakuan terhadap kemampuan bermusiknya.

Tak hanya melalui rekaman, Kim Jae-hwan juga aktif mengisi berbagai festival musik dengan kemampuan vokal live yang solid.

Baru-baru ini, ia kembali berdiri di atas panggung KCON LA sebagai bagian dari Wanna One dan bertemu kembali dengan penggemar global. Aktivitas tersebut semakin memperlihatkan bahwa dirinya telah siap kembali menjalani perjalanan musik secara penuh.

Konser 'Yeobaek' diperkirakan menjadi ruang bagi Kim Jae-hwan untuk memperlihatkan sisi musikal yang lebih matang sekaligus membagikan cerita setelah melewati masa wajib militer.

Dengan konsep visual yang minimalis dan judul yang sarat makna, pertunjukan ini diharapkan menghadirkan pengalaman yang lebih intim antara sang penyanyi dan penggemarnya.

Penjualan tiket konser akan dibuka terlebih dahulu melalui fan club presale pada 8 September, kemudian dilanjutkan dengan penjualan umum pada 9 September.

Penggemar pun kini mulai menantikan kejutan yang akan disiapkan Kim Jae-hwan untuk konser solo pertamanya setelah kembali dari wajib militer.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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