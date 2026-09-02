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Risma Azzah Fatin
Rabu, 2 September 2026 | 20.09 WIB

Bruno Mars Ungkap Keinginan Mengajak Rosé BLACKPINK dalam Konsernya di Korea Selatan

Bruno Mars dan Rose BLACKPINK (Kbizoom) - Image

Bruno Mars dan Rose BLACKPINK (Kbizoom)

JawaPos.com – Menjelang konsernya di Korea Selatan pada Mei 2027, Bruno Mars mengungkapkan keinginannya untuk kembali membawakan lagu “APT.” bersama Rosé dari BLACKPINK.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Selasa (1/9), Penyanyi asal Amerika Serikat tersebut secara langsung mengajak Rosé untuk tampil bersamanya di Seoul.

Bruno Mars juga menyampaikan keinginannya agar penampilan tersebut dapat menjadi momen bermakna bagi penggemar Korea Selatan.

Keinginan tersebut kembali menyoroti kedekatan persahabatan Bruno Mars dan Rosé yang terjalin setelah keduanya merilis “APT.” pada akhir 2024.

Rosé kemudian membagikan potongan wawancara Bruno Mars melalui Instagram dan memberikan respons bernada jenaka yang disambut antusias oleh para penggemar.

Sebelumnya, Rosé juga pernah menyebut Bruno Mars sebagai mentor di industri musik sekaligus sosok seperti kakak laki-laki baginya.

Lagu “APT.” menjadi salah satu kolaborasi terbesar keduanya setelah mendominasi berbagai tangga lagu internasional dan meraih sejumlah pencapaian global.

Lagu tersebut mencapai posisi puncak Billboard Global 200 selama 12 minggu serta bertahan di peringkat pertama Billboard Global Excl. US selama 19 minggu berturut-turut.

Kini, penggemar menantikan kemungkinan Rosé dan Bruno Mars kembali berada di satu panggung untuk membawakan “APT.” dalam konser di Seoul pada Mei 2027.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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