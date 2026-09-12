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Aulia Ramadhani
Sabtu, 12 September 2026 | 21.36 WIB

Ryu Jun Yeol Bakal Beradu Akting dengan Jung Ho Yeon, Hong Kyung di Drama Thriller ‘Outback'

Pemeran Outback. Sumber foto: Soompi - Image

Pemeran Outback. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com – Mantan Hyeri, Ryu Jun Yeol, kabarnya akan muncul dalam drama Korea milik Netflix, Outback (judul sementara)

Dikutip dari Soompi, Sabtu (12/9), secara resmi, Netflix mengumumkan bahwa selain Ryu Jun Yeol, akan ada Jung Ho Yeon, Hong Kyung, Won Ji An, dan Justin Min

Outback menceritakan kisah Shi On, yang melakukan perjalanan ke Australia setelah mendengar kabar kematian mendadak kakak perempuannya.

Kemudian saat mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh kakaknya di kota asing, ia menemukan keadaan mencurigakan seputar kematiannya dan secara bertahap menggali lebih dalam insiden tersebut.m

Menariknya, Hong Kyung akan berperan sebagai Shi On, yang semakin curiga tentang kematian kakaknya setelah tiba di Australia dan menyelidiki petunjuk yang ditinggalkannya.

Kemudian Ryu Jun Yeol akan berperan sebagai Min Hyuk, sosok misterius di pusat insiden yang sedang diselidiki Shi On.

Makin seru untuk disaksikan, Jung Ho Yeon akan berperan sebagai Smiley, seorang kreator konten dan streamer yang tak terduga yang tinggal di Australia.

Won Ji An akan berperan sebagai kakak perempuan Shi On, Shi Young, yang kematiannya memicu peristiwa dalam cerita, sementara Justin Min menjadi Scott, seorang polisi keturunan Korea.

Sutradara Han Jun Hee, yang menyutradarai D.P. dan menciptakan serial Weak Hero,  akan menjadi produser eksekutif Outback.

Bersamaan dengan itu, Netflix akan mengumumkan jadwal rilis Outback di kemudian hari, nantikan info selanjutnya ya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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